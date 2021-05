Le monstre de Netflix est plus pertinent en sortant en 2021 ⋆ .

Monstre est maintenant en streaming sur Netflix. Basé sur le roman du même nom de Walter Dean Myers en 1999, il fait suite au procès de Steve Harmon, un jeune modèle qui est accusé d’avoir participé à un vol à main armée qui a laissé un propriétaire de commodité mort. C’est au spectateur et au jury de déterminer la culpabilité d’Harmon avec leurs propres préjugés colorant leur perception.

Depuis Monstre met en lumière plusieurs problèmes systémiques liés au système juridique et au racisme, la star Jennifer Hudson, qui joue la mère de Harmon, estime que le film sort au bon moment avec un message percutant.

«Je pense que le moment est parfait», a déclaré Hudson à ComingSoon.net à propos de Monstre sortie en 2021. «Je pense que c’est le moment où nous sommes tous encore. Il ne peut pas être manqué, et c’est un message qui doit absolument être entendu, vous savez? Avec tant de choses comme ça qui se produisent au moment où nous parlons, c’est nécessaire maintenant.

Le film présente plusieurs scènes émotionnelles dans une salle d’audience, où la performance de Hudson brille aux côtés de son mari à l’écran dans Jeffrey Wright. Étant elle-même mère, elle a pu s’identifier au rôle.

«Je peux m’identifier à la scène du tribunal pour de nombreuses raisons», a expliqué Hudson. «Alors évidemment avoir un fils et imaginer… Ne pas vouloir l’imaginer dans cette position, mais même sur le plateau, nous nous sommes sentis comme une famille. Donc c’est comme si c’était venu, je veux dire naturellement, et j’ai juste essayé d’être présent dans l’instant et de réagir au lieu d’agir.

Monstre est en streaming maintenant sur Netflix.