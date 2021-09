Le monstre du Loch Ness aurait été capturé par une caméra de drone malgré un flot de canulars

Une nouvelle observation présumée du monstre du Loch Ness suscite un tollé sur les réseaux sociaux, bien qu’il y ait un nombre égal de détracteurs et de passionnés. Cela vient du YouTuber Richard Mavor, qui fait des vidéos sur ses aventures en plein air au Royaume-Uni Sa récente vidéo “Great Glen Canoe Challenge” présente des images aériennes du Loch Ness prises avec un drone, qui comprend une forme mystérieuse dérivant autour du rivage.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de Mavor ci-dessous, il semblait y avoir une forme claire s’élevant des profondeurs et vers le rivage à environ 4 minutes. Il s’est approché de la zone où Mavor et son groupe avaient échoué six canots et installé un petit campement, et il avait une forme vaguement semblable à celle de Nessie. Quelle que soit la forme, elle n’a jamais percé l’eau selon Mavor, donc lui et ses amis ne l’ont vu que plus tard lors du montage des images ensemble. Pourtant, selon un rapport de TMZ, ils pensent qu’il s’agit d’une véritable observation, même s’ils ne s’en sont pas rendu compte à l’époque.

Les sceptiques ont beaucoup à dire sur cette affirmation audacieuse – beaucoup remettent en question le mouvement rigide de la forme, estimant qu’elle ne dériverait pas vraiment de cette façon dans l’eau. Cela a conduit certains à prétendre que Mavor a trafiqué les images, ce qu’il nie. D’autres soutiennent que l’absence de mouvement signifie qu’il s’agissait simplement de quelque chose de naturel mais d’inanimé, comme une bûche de forme étrange ou un nuage de poussière sous-marine ou même un rayon de soleil.

Certains passionnés de Nessie ont été déçus par le clip, affirmant qu’ils pensaient que cette créature était trop petite pour être le cryptide légendaire. Alors que les légendes urbaines disent généralement que Nessie mesure au moins 20 pieds de long, cette forme mesure moins de 15 pieds de long à en juger par l’échelle montrée ici. Bien sûr, les cryptozoologues notent qu’il pourrait s’agir d’une progéniture du monstre du Loch Ness, car certains pensent qu’il ne s’agit pas d’une créature singulière mais d’une petite famille persistant dans le grand lac.

Le monstre du Loch Ness est un mythe remontant à des siècles dans le folklore écossais, bien que son interprétation moderne ait commencé en 1933, lorsque The Inverness Courier a publié un article sur une observation de Nessie qui a attiré l’attention du monde entier. Une autre observation à peine deux mois plus tard a déclenché une vague de tourisme dans la région, et la légende ne s’est jamais éteinte depuis lors.

Le monstre est généralement décrit comme ressemblant à un plésiosaure, qui a disparu depuis des millions d’années. Certaines photographies présumées du monstre sont apparues au fil des ans, bien que beaucoup aient été réfutées comme des canulars. Pour des gens comme Mavor, le rêve d’une observation authentique de Nessie perdure.