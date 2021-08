Le mont Snowdown est saccagé de détritus par des touristes britanniques dans le nord du Pays de Galles | Royaume-Uni | Nouvelles

Les familles vivant à proximité disent qu’elles sont tenues éveillées la nuit alors que les gens se rassemblent à tout moment. Les habitants disent que les longues files d’attente ressemblent à celles des “carnavals” et que les touristes “font un peu la fête” avant de gravir la plus haute montagne du Pays de Galles.

Bob Lucas, qui vit au bas du Llanberis Path depuis 45 ans, a déclaré : « Il est 24 heures, vous entendez ce portail claquer toute la nuit.

“Ils s’en fichent si c’est au milieu de la nuit quand ils descendent. Ils sont restés debout toute la nuit et il pourrait y avoir une foule de gens qui les attendent avec tout le monde les acclamant qu’ils ont réussi à remonter Snowdon et revenir. Il pourrait être un minibus là-bas pour les emmener, mais ils font un peu la fête d’abord et ne se soucient pas du bruit.”

S’adressant à BBC News, le propriétaire a déclaré avoir remarqué une augmentation des déchets près de son domicile ces derniers temps.

Et Wales Online rapporte que plus de 700 000 personnes devraient atteindre le sommet cette année – contre environ 500 000 en 2018 et près du double du chiffre de 2012.

De nouvelles recherches montrent que les sols de Snowdon abritent désormais de grandes concentrations de microplastiques.

Elin Patton, qui vit au fond depuis un an, a également déclaré : « Les gens montent à deux heures du matin. Cela ne vous dérange pas, mais ce serait bien s’ils faisaient preuve d’un peu de respect et étaient juste un peu plus calmes, car il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent dans la rue. Mais certaines personnes font beaucoup de bruit et jouent de la musique en passant devant pour se rendre à Snowdon. ”

La Snowdonia Society, qui aide à entretenir la montagne, a déclaré que les déchets et l’érosion étaient devenus “vraiment assez importants” cette année. Le directeur John Harold s’inquiète de la pression que les visiteurs supplémentaires exercent sur la zone.

“Déchets, érosion des sentiers, camping sauvage, circulation, stationnement – dans un sens, rien de tout cela n’est nouveau, mais ils ont tous acquis un avantage très net au cours des 18 derniers mois”, a-t-il déclaré.

“Snowdon est une très grande montagne, ce n’est pas une promenade dans le parc, ce n’est pas une journée en ville, ou une journée à la plage, les gens doivent être préparés.

“Vous ne pouvez pas en profiter si vous n’êtes pas bien préparé ou équipé, c’est alors que les choses tournent mal.”

Les équipes de secours en montagne ont également fait part de leurs inquiétudes en disant que les gens sous-estiment encore massivement à quel point Snowdon est vraiment dangereux – y compris un groupe d’amis qui a essayé de gravir la montagne avec des talons aiguilles.

Ils disent que la folie des vacances d’été a vu une augmentation du nombre de personnes souffrant de blessures aux jambes et aux genoux.

Le mois dernier, deux femmes ont été frappées par la foudre alors qu’elles approchaient du sommet du Snowdon.

L’équipe de secours en montagne de Llanberis a déclaré que les deux hommes étaient “très chanceux” d’être en vie, car les éclairs sont souvent mortels.