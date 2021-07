Le montage de combat de BOTW Pro fait ressembler votre lien à un imbécile

Dans quel sens est-il allé, George ? Dans quel sens est-il parti ? Capture d’écran : Nintendo / Piece (AKA Peco)

Il y a des gens qui sont bons pour se battre dans The Legend of Zelda: The Breath of the Wild, et puis il y a le joueur japonais Peco, dont les compétences transforment des batailles brutales en ballets savamment chorégraphiés de violence créative, faisant passer ses ennemis pour des imbéciles dans le processus .

Prenez la pauvre Lynel au sommet de ce poste. Le puissant boss aux allures de centaure a l’habitude d’inculquer une certaine peur et un certain respect à ses adversaires. Il n’y a aucun respect dans ce que Peco fait à la bête, la combattant efficacement avec l’équivalent de Breath of the Wild d’un sketch de Three Stooges. Vous ne pouvez pas toucher ce que vous ne pouvez pas voir fonctionne rarement dans les jeux vidéo, où les ennemis sont programmés pour être conscients de la présence de votre personnage. Si j’étais un peu le code ennemi, j’arrêterais après ça.

Dans la vidéo ci-dessous, nous voyons Peco réaliser des mouvements incroyablement élégants. À un moment donné, ils utilisent la flèche enflammée de leur ennemi pour allumer la sienne avant de la lui tirer en retour. La façon dont ils démembrent les Gardiens, certains des ennemis les plus redoutés du jeu, me fait me demander pourquoi j’ai jamais craint les Gardiens en premier lieu. Puis, ajoutant l’insulte à la blessure mortelle, ils s’éloignent au ralenti alors que la bête explose.

S’éloigner lentement d’un Guardian en train d’exploser est un mouvement de balle. Capture d’écran : Nintendo / Piece (AKA Peco)

La stratégie de Peco semble ici utiliser tous les outils à sa disposition pour rendre les batailles de Breath of the Wild plus cinématographiques et excitantes. C’est comme leur propre mini-jeu d’humiliation ennemie, et c’est à couper le souffle. Regarder.

À cause de cette vidéo, je planifie et rachète maintenant une copie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, essayant sans enthousiasme d’imiter certains des mouvements de Peco, puis l’échangeant contre quelque chose de plus à ma vitesse, comme Horse Club Aventures.