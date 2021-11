Le montage vidéo M1 Max est un jeu d’enfant, mais l’utilisation quotidienne impressionne aussi

J’ai dit la dernière fois que je n’avais pas utilisé mon nouveau MacBook Pro pour quoi que ce soit de trop éprouvant au cours des deux premiers jours, mais j’ai eu la chance d’essayer le montage vidéo M1 Max hier soir. Rien d’extensif – juste une courte vidéo décontractée – mais cela m’a permis pour la première fois de voir la machine en action tout en effectuant le type de tâche pour laquelle elle a été conçue.

J’étais vraiment très satisfait de la performance – mais en fait, l’utilisation quotidienne m’impressionne tout autant.

Montage vidéo M1 Max

Je suis récemment descendu en rappel de l’héliport de l’Air Ambulance de Londres au Royal London Hospital et j’ai utilisé la caméra d’action Insta360 Go 2 pour fournir des images de point de vue – examen à suivre – tandis que ma petite amie a utilisé mon iPhone 13 Pro Max pour fournir un peu de terrain -basé sur la vidéo à intercaler. J’ai déjà eu l’habitude de descendre à une certaine vitesse, mais le gars qui assurait la corde de sécurité n’avait rien de tout cela – cela m’a quand même permis de profiter de la vue en descendant!

Si vous voulez voir les images, vous pouvez les regarder ci-dessous, et si vous vous sentez enclin à jeter quelques dollars à leur guise, elles seront très bien utilisées – en moyenne, elles apportent de l’aide à cinq blessés grièvement blessés chaque jour. Nous vivons très près de l’héliport, alors voyez l’hélicoptère aller et venir plusieurs fois par jour.

Incidemment, j’ai eu quelques expériences d’apprentissage de cette vidéo. Tout d’abord, le cadre égaré ! Deuxièmement, aucun montage vidéo – même très décontracté comme celui-ci – ne prend aussi peu de temps que je le pense…

Comme vous vous en doutez, mon MacBook Pro n’a pas transpiré. Le processus de montage (avec des séquences source 4K à double caméra) a été fluide comme du beurre; le rendu de la vidéo 3m 11s au format H.264 HD a pris exactement 19 secondes ; et le Mac est resté complètement cool, sans utilisation de ventilateur.

J’ai déjà noté que je n’essayais pas de faire quoi que ce soit de scientifique dans mes pièces de journal. Si vous voulez des références et des comparaisons et des plongées approfondies dans les puces, celles-ci ne manquent pas. De même, si vous voulez connaître les chapitres et versets sur les performances de montage vidéo, il existe des personnes bien plus qualifiées que moi pour le fournir.

Mais l’utilisation quotidienne est tout aussi impressionnante

La plupart de mon utilisation quotidienne n’est pas très exigeante. Mon travail implique quelques fenêtres de navigateur, WordPress, Photoshop, TweetDeck et une poignée d’autres applications, bien que pilotant un écran de 49 pouces.

Les loisirs (à part un peu de montage vidéo) sont Lightroom, la navigation, Netflix, etc.

Mais même ainsi, ma machine Intel deviendrait inconfortablement chaude lorsqu’elle était utilisée comme ordinateur portable, et les ventilateurs se mettaient en marche assez régulièrement, même au quotidien. La durée de vie de la batterie était également d’environ cinq heures.

Dans une utilisation quotidienne comme ordinateur portable, c’est une expérience de jour comme de nuit. La machine ne chauffe jamais. Les fans ne viennent jamais. Et la durée de vie de la batterie dépasse désormais les 10 heures d’utilisation réelle, dont une bonne partie en pleine luminosité pour la retouche photo et Netflix.

Le premier week-end, j’ai eu un week-end très paresseux après deux bonnes semaines de sorties tous les soirs, alors je n’ai pas quitté l’appartement et j’ai à peine bougé de ma chaise ! Steph était absent, j’ai donc beaucoup utilisé le Mac, d’autant plus que je voulais en avoir assez d’expérience pour une première impression. Avec la machine Intel, à un moment donné, je devais la brancher à l’alimentation ; avec ça, je ne l’ai jamais fait.

C’est actuellement exagéré, mais même maintenant je l’apprécie

Pour la grande majorité de mon utilisation, le MacBook Pro M1 Max est exagéré. En effet, sans le fait que j’aime un grand écran et un grand SSD, le MacBook Air M1 ferait très bien l’affaire la plupart du temps.

Je l’ai acheté parce que je compte le garder pendant des années, et pour mes projets de montage vidéo plus sérieux, j’apprécierai la rapidité et la facilité de travailler sur cette machine.

Mais même maintenant, dans des tâches parfaitement quotidiennes, je l’apprécie. La chaleur du modèle Intel était un vrai problème pour l’utilisation réelle d’un ordinateur portable ; les fans pourraient être ennuyeux; et la durée de vie de la batterie n’était pas assez bonne pour toute mon utilisation. Cette machine résout tous ces problèmes.

