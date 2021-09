Le montant de l’allocation de cherté pour la gratification, le calcul de l’encaissement des congés des nouveaux retraités a changé !

in

Image représentative

Pourboire, calcul de l’encaissement des congés des employés retraités de l’administration centrale : Le gouvernement central a révisé le pourcentage de l’allocation de cherté (DA) à prendre en compte pour le calcul de l’encaissement des gratifications et des congés des employés du gouvernement central qui ont pris leur retraite entre le 1er janvier 2020 et le 30 juillet 2021.

Conformément aux dispositions existantes du Règlement de 1972 sur les services publics centraux (pensions), le DA à la date de la retraite ou du décès est considéré comme des émoluments aux fins du calcul de la gratification. De plus, la rémunération admissible à la date de la retraite plus la DA sur celle-ci sont comptées aux fins du calcul du paiement en espèces tenant lieu de congé.

Compte tenu des dispositions des arrêtés du ministère des Finances du 23 avril 2020 et du 20 juillet 2021, le calcul des gratifications et indemnités en espèces tenant lieu de congés au titre des agents de l’Administration centrale ayant pris leur retraite à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, devait être faite sur la base du taux de DA à 17% du salaire de base.

Cependant, le ministère a révisé le pourcentage de l’AD à utiliser pour le calcul des gratifications et de l’encaissement des congés.

« Gardant à l’esprit que les gratifications et les paiements en espèces tenant lieu de congé sont des prestations de retraite uniques admissibles aux employés à la retraite et les employés qui ont pris leur retraite au cours de la période du 01.01.2020 au 30.06.2021 ont eu droit à un montant inférieur à ce qui aurait été calculable. mais pour les arrêtés susmentionnés de ce ministère en date du 23.04.2020 et du 20.07.2021, la question a été examinée avec bienveillance en vue de permettre la même chose à ces employés », a déclaré le Département des dépenses (DoE), ministère des Finances dans un bureau Note du 7 septembre 2021.

Nouveau pourcentage de DA pour le calcul de la Pourboire, encaissement des congés

Pour les employés prenant leur retraite du 1er janvier 2020 au 20 juin 2020 : 21 % du salaire de base est désormais le pourcentage notionnel de DA à utiliser pour le calcul de l’indemnité et de l’encaissement des congésPour les employés prenant leur retraite du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 : maintenant 24 % du salaire de base le salaire est le pourcentage notionnel de la DA à utiliser pour le calcul de l’indemnité et de l’encaissement des congés. Encaissement.

Le gouvernement central avait augmenté la DA à 28% du salaire de base pour les employés du gouvernement central cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.