le montant important que vous pouvez gagner par publication

Nombreux sont les présentateurs qui ont vu le grand retour économique offert par le réseau social Instagram grâce à l’intérêt des marques à être promues par des visages connus. Il existe de nombreux exemples, tels que Anne Igartiburu (52 ans), Image de balise Cristina Pedroche (32) ou Carlota coulissant (47), qui ont rejoint ce nouveau mode de publicité des produits et services en collaboration avec des entreprises et alors gagnez un revenu supplémentaire à la fin du mois. Mais parmi ces noms n’est pas Emma Garcia (48), même si pourrait tirer beaucoup de votre profil au vu de son activité sur la plateforme et de son audience massive.

La présentatrice de Viva la vida compte 478 000 followers sur Instagram, un nombre important d’utilisateurs auxquels elle s’adresse quasi quotidiennement avec des objectifs divers. D’une part, celui qui se répète le plus, par montrer publiquement leurs tenuesDe l’informel pour votre routine au style le plus élégant ou le plus exécutif pour les jours de diffusion du programme. Et d’autre part, il utilise ses réseaux pour faire connaître son côté le plus personnel, faire du sport ou avec sa famille en vacances, mais à une certaine distance, sans donner trop de données.

La présentatrice est très active dans les réseaux, mais son contenu devrait changer pour être une « influenceuse ». RRSS

Ce qui est le plus frappant dans les publications d’Emma, ​​c’est que n’utilisez jamais les tags sur vos photos partagées, vous ne pouvez donc savoir d’où viennent vos vêtements et accessoires que si vous consultez le texte que le communicateur écrit à côté de vous. Mais même ainsi, il ne nomme les marques, créateurs ou stylistes liés à ses tenues que lorsqu’il s’agit de looks qu’il présente sur le plateau, exerçant son visage le plus professionnel.

L’utilisation inexistante d’étiquettes par García est l’une des raisons qui l’éloigne encore plus du monde des influenceurs, qui repose pratiquement sur l’indication d’où vient chaque article présenté dans le post. Mais Emma pourrait-elle être une influenceuse fructueuse? L’experte Arantxa González, chercheuse en marketing des médias sociaux, assure qu’avec certains changements, cela pourrait être le cas.

La présentatrice est proche en nombre de followers du demi-million souhaité, ce qui la place « en très bonne position pour demander un cache plus que digne aux marques intéressées à utiliser son image pour une certaine collaboration ». Selon les paramètres officiels, l’expert précise que la projection montrée par Emma García sur ses réseaux « aurait une valeur de entre 1 500 et 2 500 euros par publication« .

Un montant qui serait un gros bonus à ses revenus déjà juteux, car il est l’un des visages les plus reconnus de Mediaset et le plus apprécié, en plus, par lui-même Paul Vasile (68).

Chaque été, Emma García partage la pose en bikini démontrant son corps svelte. RRSS

Cependant, pour franchir le pas et devenir un véritable influenceur vous devrez transformer votre façon de communiquer et le contenu que vous partagez. Eh bien, selon la voix experte : « Emma a un profil que l’on pourrait qualifier de ‘corporatiste’, car il n’étiquette que les marques qu’il montre lorsqu’il travaille chez Telecinco. De plus, sa façon de poster est informelle, avec des photos de tous les jours, et pour travailler professionnellement sur les réseaux sociaux, il doit y avoir une préméditation et une préparation plus large lorsqu’il s’agit de trouver la photo parfaite. »

Cependant, si vous décidez de tirer le meilleur parti de votre Instagram, vous aurez sûrement des offres intéressantes. « Emma est une personnalité reconnue avec autorité, une grande partie du public a une opinion rigoureuse d’elle, et comme ça plus ou moins, ce qui est convenu c’est dans la confiance que dégage le grand public. Votre avis est considéré comme sérieux et fiable, les marques seraient donc très intéressées à collaborer avec elle », explique González. Et c’est qu’en plus de son professionnalisme dont personne ne doute, son physique est aussi une grande valeur: « Les marques de vêtements et de maillots de bain pourraient être intéressées à la signer comme ambassadrice, car, comme elle le montre chaque été, elle a un corps sculptural et un style personnel. »

Souci de votre vie privée

Emma García avec son mari pendant les vacances d’été. RRSS

Un point pertinent de l’analyse des réseaux sociaux d’Emma García est la différence de likes et de nombre de commentaires qui existent entre ses différents contenus. Et c’est que lorsqu’il partage des photographies de son travail, les « j’aime » qu’il reçoit en moyenne sont de 7 000, tandis que lorsqu’il montre des images plus personnelles comme en vacances ou avec ses proches, ils doublent au moins et dépassent les 14 000.

Parmi les instantanés les plus intimes se distinguent dans lesquels il apparaît posant avec son mari, Aitor Senar ou avec sa fille, Uxue (quinze). Ce sont précisément celles qui suscitent le plus d’intérêt chez leurs followers, puisque les ‘likes’ se multiplient et de la même manière il arrive avec les commentaires de leurs followers de flatter la présentatrice et sa belle famille.

