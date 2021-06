Le monteur de films In the Heights, Myron Kerstein, explique ce qu’il a fallu pour assembler ce film ⋆ .

In the Heights ne ressemble à aucun film que j’aie jamais vu auparavant. C’est inclusif, réconfortant et a le genre de voyage émotionnel pour tous ses personnages qui vous laisse le sentiment d’être nourri et nourri au plus profond de vous. Et oui, une grande partie du succès de ce film est due à ses acteurs, réalisateur et scénaristes, mais le succès est également dû à son monteur, Myron Kerstein.

Nous avons eu l’occasion de parler avec Myron Kerstein de ce que fait un monteur, des règles qu’il a établies lors de son montage pour In the Heights et en quoi cette expérience diffère de celle de Crazy Rich Asians. Et à la fin de l’interview, nous avons réalisé que sans Kerstein, nous ne serions pas en train de regarder le film que nous sommes aujourd’hui.

Alors, que fait un monteur de film ? Eh bien, il met le film ensemble. Comme l’a expliqué Kerstein, « Eh bien, le monteur du film est essentiellement chargé de monter le film. La production va donc tourner des milliers d’heures de séquences pour faire son film. Et puis ils me l’envoient et disent : ‘Veux-tu mettre ça ensemble ? Faites-en quelque chose.

Ce pouvoir en matière de création est sauvage. Et cela devient encore plus fou lorsque l’on considère que le monteur reçoit des conseils du réalisateur, du producteur et même parfois du studio ou des trois en même temps en ce qui concerne le produit global que le monteur produit. Car la première interprétation du film, c’est au monteur de filmer.

Kerstein a expliqué plus loin avec un exemple spécifique à In the Heights : « Donc, s’ils tournent des numéros musicaux par exemple, ils tireront de 3 à 8 caméras sur un numéro musical. Ou ils tourneront un numéro musical sur une période de 3 mois. Et je vais devoir prendre toutes ces pièces de puzzle et en faire quelque chose.

Avec une grande responsabilité vient ce sentiment que le film est le sien. Kerstein a développé ce sentiment lorsqu’il a déclaré : « Je pense que lorsque les gens disent : « C’est votre bébé », c’est vraiment le cas. Tout ce que je modifie deviendra simplement une partie de mon ADN et vice versa. Mon ADN sera aussi dans ce film. Mes choix sont également dans ce film.

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas un projet collaboratif. C’est absolument. Kerstein ne serait nulle part sans l’écrivain et le réalisateur. Mais aussi, Kerstein est la seule personne « qui apporte les talents de chacun en dehors de la production comme le créateur de costumes, le compositeur, les acteurs, tout le monde apporte ces compétences, et je suis un peu comme le chef cuisinier travaillant avec tous les ingrédients pour faire un bon repas.

Être monteur, c’est aussi établir des règles qui englobent l’ensemble du processus de montage. Ces règles fondent le film, donnent le rythme et aident à vendre l’histoire globale de In the Heights. Comme Kerstein l’a expliqué, “Parce que c’est une comédie musicale, je voulais vraiment que le film reste ancré dans la réalité. La règle que j’utilisais était donc : « Comment puis-je garder cette expérience enracinée pour le spectateur ? » Même si nous faisons un travail de réalisme magique et même si nos acteurs et danseurs s’expriment à travers les paroles, le chant et la danse, je voulais toujours que cela reste ancré dans une sorte de réalité.

Kerstein a également gardé un équilibre dans le film en se posant une question simple : comment cela l’affectait-il émotionnellement ? Et tout cela se résumait aux choix qu’il faisait, jour après jour, sur In the Heights. Il a développé cela en disant: «Par exemple, s’il y avait un choix à faire parmi les milliers de choix que je faisais dans un seul montage, ‘Est-ce que cela m’a affecté émotionnellement?’ Et si ce n’était pas le cas, cela ne devrait pas être dans le film. Parce que je raconte une histoire et j’essaie de me connecter avec un public. J’ai donc vraiment ressenti que lorsque les quotidiens affluaient, un lien vraiment profond avec beaucoup de choses qui étaient tournées la veille. »

À bien des égards, cette expérience avec In the Heights était la même que son temps sur Crazy Rich Asians. Son approche était la même lorsqu’il s’agissait de choisir des séquences et d’interagir avec les stars du film : « Je réagissais aux performances, et donc, de la même manière, je répondais à Henry Golding ou à Constance Wu en me donnant quelque chose d’étonnant ou avoir une scène avec Michelle Yeoh, je faisais la même chose avec Anthony Ramos ou Melissa Barrera ou Leslie Grace.

La seule chose qui différait pour Kerstein était le fait que Crazy Rich Asians était une comédie romantique alors que In the Heights était une comédie musicale : « Je devais comprendre que les gens avaient certaines attentes pour les comédies romantiques et j’allais y répondre et, espérons-le, exceller dans cela et aussi en faire une expérience plus émotionnelle. Et avec une comédie musicale, la musique sera évidemment l’élément le plus important de notre plat. »

Et comme tout le monde dans ce film, que ce soit un réalisateur ou un scénariste, Kerstein a son rôle préféré qu’il a monté. Pour lui, c’est la scène du black-out. C’est un moment qui prépare le terrain pour les plus grands changements dans la vie de tous nos favoris, et ce fut l’une des sections les plus difficiles et les plus satisfaisantes du film pour le monteur lui-même.

« Nous éteignons les lumières et c’est une panne d’électricité. Et puis c’est comme le chaos. Alors, tout à coup, le film est en quelque sorte un amarré. Comme quoi faisons-nous en tant que membre du public ? Et puis cela se transforme en le grand nombre d’Abuela, puis cela se transforme en “Alabanza”. C’est donc un vrai tour du chapeau pour passer du confort et de l’amour et du fun aux combats, aux conflits, et un grand moment révélateur qui touche tout le monde. Et je suis très fier qu’il se passe tant de choses dans cette section, mais en même temps, cela semble vraiment cohérent. »

Kerstein comprend également l’importance de ce film et ce qu’il signifie pour les créatifs Latinx et les personnes qui regardent In the Heights. Comme il l’a expliqué, “Je ressens tellement de fierté de faire partie de ces deux films [In the Heights and Crazy Rich Asians]. Je ressentais tellement de fierté de travailler sur quelque chose qui semblait historique dans les deux cas. »

Il savait que les enjeux étaient élevés, d’autant plus que nous n’avons jamais vraiment vu un film comme celui-ci avec une telle distribution de personnages Latinx qui sont en fait joués par des Latinx. Kerstein a clarifié cela en disant: «Je savais que les enjeux étaient élevés. C’est pourquoi Jon et moi avons travaillé aussi dur que nous, parce que nous nous sommes dit : « Combien de fois allez-vous prendre cette photo ? » Espérons que nous établirons à Hollywood que « Les nuls, vous auriez dû faire ces films depuis le début. »

Et il a raison. Hollywood devrait faire plus de films comme In the Heights. Et grâce à Kerstein, je pense que ce film va épater tout le monde. Parce que que vous soyez Latinx ou non, j’espère que vous apprécierez ce film autant que j’ai aimé le regarder et autant que Kerstein a aimé le monter. Et ensemble, nous pouvons montrer à ceux qui en doutent, que la voix Latinx est une vraie voix dans laquelle les studios devraient investir et plus encore.

(image : Warner Bros./Macall Polay)

