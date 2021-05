Le monticule de pichet en mouvement fait mal au dos des pichets plus âgés ⋆ 10z viral

Le lanceur partant des Yankees de New York Domingo German (55 ans) lance un lancer en première manche contre les Rangers du Texas au Globe Life Field à Arlington, Texas, le 20 mai 2021. (Tim Heitman-USA TODAY Sports)

Le déplacement du monticule était pratiquement un événement de niveau d’extinction pour les lanceurs âgés de 30 ans et plus. Est-il judicieux de le refaire ?

L’un des changements aux règles du baseball testés cette année dans la Ligue atlantique indépendante recule le monticule du lanceur d’un pied. L’idée est d’augmenter l’offensive, et plus précisément de réduire les retraits au bâton en réduisant la vitesse toujours croissante des lancers. Le monticule mesure 60 pieds et six pouces depuis 1893. Nous pourrions apprendre de ce qui s’est passé la dernière fois que le monticule a été reculé.

Jusqu’en 1892, la boîte du lanceur – ce n’était pas alors un monticule surélevé avec un caoutchouc, mais une boîte comme la boîte du frappeur – se terminait à 50 pieds du marbre. Changer la distance ne l’a pas fait reculer de dix pieds, car les règles ont également changé où le lanceur se tenait, de devoir lâcher la balle par l’avant de la surface à devoir se tenir sur le caoutchouc. Pourtant, il s’agissait d’une augmentation significative de la distance entre le lanceur et la plaque. Ce fut le dernier de plusieurs changements apportés à la distance de tangage, aux mouvements de tangage et au nombre de balles et de coups qui ont été effectués au 19ème siècle (le décompte a été fixé à quatre balles et trois coups seulement en 1889). Le seul changement majeur depuis plusieurs décennies a été de qualifier les fautes de balles de grève, qui a été uniformisée dans les deux ligues à partir de 1903.

Une partie de ce qui s’est passé ensuite est bien connue des historiens du baseball : l’infraction est sortie des charts. La Ligue nationale a frappé .245 en 1892, le creux de plusieurs années de baisse de frappe; il a bondi à 0,280 en 1893, avec un bond de 39 points dans le pourcentage de base de la ligue de 0,317 à 0,356. En 1894, l’ensemble de la ligue a atteint 0,309, un record de tous les temps, et est resté au-dessus de 0,290 pendant encore trois ans. Le score est passé de 5,10 points par équipe et par match (dont beaucoup de points non mérités, à cette époque avant les gants et les terrains modernes) à 6,57 en une seule année, et a culminé à un autre record absolu de 7,38 en 1894, et une ligue ERA de 5.33. En 1894, les Phillies, en tant qu’équipe, ont atteint .350, avec quatre voltigeurs atteignant .400 (Tuck Turner a atteint .418 et n’a pas pu casser l’alignement de tous les jours). Billy Hamilton a marqué 198 points en 132 matchs. Hugh Duffy a atteint 0,440. Je pourrais continuer toute la journée à énumérer des chiffres offensants à couper le souffle. C’était une période misérable pour être lanceur.

Ce qui est peut-être un peu moins connu, c’est que la douleur des lanceurs n’était pas uniformément répartie. Le déplacement du monticule était pratiquement un événement de niveau d’extinction pour les lanceurs âgés de 30 ans et plus.

Maintenant, il est important de comprendre que le jeu était différent à l’époque. Les lanceurs partants sont généralement entrés dans la ligue à l’adolescence ou au début de la vingtaine et ont immédiatement commencé à lancer 400 manches par an, donc très peu de lanceurs ont duré bien au-delà de 30. Le jeu s’est également contracté; après qu’une troisième ligue ait été essayée en 1890, la deuxième ligue (l’Association américaine) s’est repliée après la saison 1891, laissant la Ligue nationale la dernière debout et faisant passer le nombre total de franchises de 17 à douze.

Même ainsi, les résultats étaient assez sombres. À l’aide des outils de recherche de BaseballReference.com, jetez un œil au nombre de lanceurs âgés de 30 ans et plus se qualifiant pour le titre ERA chaque année entre 1889 et 1899, et leur performance moyenne par ERA+ (une mesure ajustée au parc d’un lanceur par rapport au ligue ERA, avec 100 étant la moyenne et au-dessus cela étant mieux que la moyenne):

Ces lanceurs avaient tendance, en tant que groupe, à être des lanceurs au-dessus de la moyenne, des hommes qui avaient duré dans les grandes ligues pendant quelques années. Leur nombre s’est quelque peu contracté à mesure que le nombre d’emplois de rotation diminuait avec moins d’équipes de 1890 à 1892, mais leurs performances ne diminuaient pas. En revanche, la baisse de 1893 a été suivie d’une autre baisse catastrophique en 1894, et ce n’est qu’à la fin de la décennie, lorsque les derniers vétérans d’avant 1893 étaient tous partis, que les pichets plus âgés ont récupéré à pré -1893 niveaux. (Cy Young, qui avait 25 ans en 1892, a eu 30 ans en 1897.)

Considérez quelques cas individuels parmi des pichets qui avaient réussi après l’âge de 30 ans avant que le monticule ne déménage. Si certains d’entre eux sont restés efficaces, ils n’étaient plus les mêmes qu’avant :

Bill Hutchinson était le lanceur des plus de 30 ans le plus titré du match d’avant 1893. Arrivé tard dans les majeures à 29 ans (Hutchinson avait préféré lancer dans l’Iowa, loin de la clause de réserve qui liait les joueurs à un seul club de ligue majeure), il était le deuxième meilleur lanceur de baseball entre 1890 et 1892, avec une moyenne de 40 à 27 record, une MPM de 2,76 et 595 manches par an. Cette charge de travail massive était susceptible de rattraper Hutchison de toute façon, mais il a heurté le mur de manière éclatante à l’âge de 33 ans lorsque le monticule a reculé : 16-24 avec une MPM de 4,75 en 1893, 14-16 avec une MPM de 6,03 en 1894. Sa carrière a été effectivement terminée après une saison 13–21, 4.73 ERA en 1895. Par ERA +, Hutchison est passé de 124 (24 pour cent de mieux que la moyenne) en 1890–92 à seulement 101 (1 pour cent de mieux) de 1893–05 . Selon la formule moderne «Wins Above Replacement» (WAR), Hutchison était le seul lanceur de plus de 30 ans à valoir cinq WAR dans les années 1893-1895 combinées – les 29 autres lanceurs de ce groupe avaient tous 29 ans ou moins. Hall of Famer John Clarkson avait 304 victoires en carrière jusqu’à 30 ans en 1892. Après avoir lancé 620 manches en 1889, la saison moyenne de Clarkson de 1890–92 était de 28–18 avec une MPM de 2,84 (ERA + de 127). En 1893-1894, sa saison moyenne était de 12-14 avec une MPM de 4,44 – toujours bon pour une MPM+ de 114, mais suffisant pour réduire la charge de travail de Clarkson et le convaincre de quitter le jeu. Le membre du Temple de la renommée Tim Keefe a remporté 342 matchs au cours de sa carrière et a été le meneur de tous les temps au bâton lorsqu’il a pris sa retraite. Keefe était encore efficace dans la trentaine avec l’ancienne distance. En 1888, à l’âge de 31 ans, il est allé de 35 à 12 ans avec une MPM de 1,74. De 32 à 35 ans, il a eu trois bonnes années sur quatre, une progression naturelle du vieillissement. En 1893, cependant, il est tombé brusquement de 19-16 avec une MPM de 2,36 à 10-7 avec une MPM de 4,40, marchant plus de frappeurs qu’il n’en a retiré pour la première fois de sa carrière, bien que sa MPM soit encore légèrement meilleure que la ligue. moyenne. Bien qu’il ait eu besoin d’argent avec le pays dans une dépression – Keefe est revenu au jeu en 1894 en tant qu’arbitre – il n’a plus jamais lancé. Tony Mullane a remporté 284 matchs dans sa carrière. Un cinq fois vainqueur de 30 matchs de 1882–87, la saison moyenne de Mullane de 29–33 ans en 1888–92 était de 19–15 avec une MPM de 2,84 en 306 manches, un 119 MPM +. Il avait 21–13 ans avec une ERA de 2,59 en 1892. En 1893, cependant, Mullane tomba à 18–22 avec une ERA de 4,44 (ERA + de 107), et 7–1 avec une ERA horrible de 6,59 en 1894 (ERA + de 83, donc 17 % en dessous de la moyenne). Mullane a également eu un empoisonnement du sang à cause d’un ongle incarné, il y avait donc des circonstances atténuantes.

Les lanceurs vétérans ont généralement perdu une certaine vitesse, mais peuvent compenser cela par l’expérience – c’est-à-dire une meilleure maîtrise et un meilleur contrôle de la zone de frappe, sachant comment localiser et modifier les vitesses et mélanger les lancers de rupture. L’allongement de la distance du monticule rend non seulement la perte de vitesse plus apparente, mais prive les lanceurs des avantages de cette expérience, plongeant tout le monde dans un nouveau monde nécessitant plus d’ajustements. Il n’est pas surprenant que cela se répercute le plus durement sur les anciens combattants. Nous ne le voyons peut-être pas directement dans la Ligue Atlantique, qui compte moins de vétérans grisonnants que les majors, mais si les grandes ligues altèrent la distance jusqu’au marbre, nous devrions nous attendre à ce que les lanceurs plus âgés soient touchés de manière disproportionnée.