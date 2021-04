Le Montreux Jazz Festival reviendra avec un format repensé

Les organisateurs du Montreux Jazz Festival ont annoncé son retour sur les rives du lac Léman cet été. L’événement sacré suisse, qui marque le deuxième plus grand festival de jazz au monde (juste après le Festival international de jazz de Montréal), aura lieu du 2 au 17 juillet.

En collaboration avec des responsables suisses, les organisateurs réinventent le format du festival au milieu de la pandémie. Le plus grand changement pour la 55e édition de Montreux sera une nouvelle scène sur le lac, à 25 mètres de la rive, d’une capacité maximale de 600 places.

L’événement, d’une durée de deux semaines, comprendra également trois scènes de plus petite capacité, situées dans les jardins et les salles d’événements de l’hôtel Fairmont Le Montreux Palace. Il s’agit notamment du Petit Théâtre de 300 places – dédié aux spectacles de jazz et de soul – ainsi que du Grand Hall de l’hôtel, qui offrira des jam sessions gratuites, des ateliers et les concerts des Montreux Jazz Talent Awards. De plus, les jardins du palais hébergeront des vitrines acoustiques et des sets de DJ gratuits et impromptus, ainsi qu’un café en plein air, un bar à cocktails, des stands de nourriture et une vue impeccable sur la ville pittoresque.

Bien que le festival soit un événement beaucoup plus intime cette année, les fans auront l’occasion de se connecter numériquement pour profiter d’événements de n’importe où dans le monde.

«Nous sommes ravis de dévoiler notre tout nouveau format pour le festival de cette année, qui poursuit notre stratégie de modèle hybride», a déclaré Mathieu Jaton, PDG du Montreux Jazz Festival, dans un communiqué. «Le Montreux Jazz Festival a toujours consisté à créer des concerts très spéciaux où les artistes peuvent se sentir proches et personnels avec leurs fans, tout en partageant ces moments uniques dans le monde entier à travers un contenu audiovisuel.

Il a ajouté: «Cette année, les capacités de nos scènes seront encore plus petites en raison des restrictions de Covid-19, ce qui créera une expérience de streaming exceptionnelle pour un public international qui ne peut pas venir au festival. Le contenu sera particulièrement époustouflant depuis notre nouvelle scène construite au-dessus de l’eau sur le lac Léman, avec les Alpes en arrière-plan.

Selon un communiqué de presse, la programmation du festival, ainsi que les détails des billets, seront annoncés le mois prochain.

Alors que les festivités de l’année dernière ont été annulées, les fans ont eu droit à 16 jours d’images d’archives des festivals précédents, y compris des performances rares de John Lee Hooker, Charles Mingus, Nina simoneet Angelique Kidjo.

Pour plus d’informations, visitez le site officiel du festival.