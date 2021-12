Le monument d’El Salvador, le Lowlight d’Elon Musk et les guerres de la couche 1 à venir

Cette semaine sur « Opinionated », nous nous asseyons avec David Z. Morris, chroniqueur en chef des idées de CoinDesk.

DZM nous donne les faits saillants et les points faibles de 2021 et se tourne vers 2022.

Son point culminant ? Le Salvador.

« Pour moi, la politique du bitcoin au Salvador a été le moment marquant de l’année », dit-il.

El Salvador a acheté du bitcoin à un rythme rapide, attirant les entrepreneurs du bitcoin. Il a émis un « Bitcoin Bond » qui est disponible pour les ressortissants via le portefeuille bitcoin Chivo.

Cela montre à quel point le bitcoin peut indiquer une opportunité pour les pays endettés qui sont souvent exclus des marchés du crédit traditionnels de trouver de nouvelles façons de se développer.

« Cela peut sortir El Salvador et d’autres pays du joug du [International Monetary Fund] et la Banque mondiale, qui font peut-être du bon travail mais qui, dans l’ensemble, n’ont pas été de grands acteurs au cours des 30 dernières années », a déclaré Morris.

Le point faible de DZM ? Le PDG de Tesla, Elon Musk, l’homme qu’on ne présente plus.

« Elon Musk doit être en tête de cette liste de choses qui m’ont ennuyé cette année. C’est un gars avec une tonne d’influence qui a décidé qu’il était curieux au sujet de la cryptographie et ne voulait pas prendre la peine d’apprendre quoi que ce soit à ce sujet, puis est arrivé et a créé beaucoup de perturbations sur le marché et a dérouté beaucoup de gens.

« Je ne pense pas qu’il y ait d’autre choix pour sa réputation qu’ici », a déclaré Morris.

« Vous devez être non seulement fou, mais quelque part sur le spectre de ne pas vous soucier des autres pour avoir un million d’adeptes et tweeter #baby doge sans contexte ni explication ni considération sur la façon dont les gens vont réagir à cette. »

« Il abuse financièrement des gens qui le soutiennent et c’est irresponsable. Il a été condamné à une amende par le [U.S. Securities and Exchange Commission] avant en référence à des tweets sur sa propre entreprise. Alors imaginez à quel point il va agir de manière responsable lorsqu’il donne des conseils financiers lorsqu’il parle de choses dont il n’est pas responsable.

Morris envisageait également 2022, offrant trois prédictions. En tête de liste : des guerres entre les chaînes de couche 1 (base) Avalanche et Solana et des chaînes de longue date telles que Bitcoin et Ethereum.

« Compte tenu du problème des frais d’Ethereum, c’est devenu une réelle opportunité pour les gens de mettre en place de nouvelles couches 1 qui ont été véritablement adoptées », a déclaré Morris.

Écoutez pour plus d’informations de David Morris et des animateurs « Opinionated » Ben Schiller, Danny Nelson et Anna Baydakova.

Articles mentionnés dans ce podcast :David Z. Morris : Dans les coulisses du lien Bitcoin d’El Salvador avec l’homme qui l’a conçu

David Z. Morris : CoinDesk le plus influent en 2021 : Jack Mallers

Cet épisode a été produit, annoncé et édité par Michele Musso. Notre chanson thème est d’Elision.