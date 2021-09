Un artiste mystère jouant pour un événement virtuel Mystère. (Image Mystère)

Mystery, la startup de Seattle qui a été lancée il y a deux ans avec des dates mystères, surfe sur le succès d’un pivot induit par une pandémie qui a tourné l’attention sur des événements virtuels stimulants pour le moral des équipes et des entreprises distribuées et hybrides.

Mystery appelle même sa marque B2B d’engagement des employés « le moral en tant que service ».

Le changement de direction n’est pas le premier pour la startup, qui s’est d’abord lancée en aidant à organiser une soirée surprise en ville pour les couples, avec dîner, boissons, divertissements et transports qui sont restés un mystère. En mars 2020, alors que la pandémie de COVID-19 frappait et que les ordonnances de quarantaine gardaient les gens à l’intérieur, Mystery a essayé un nouveau service appelé «Night In», pour répondre aux personnes coincées à la maison tout en aidant les entreprises touchées par l’épidémie à Seattle.

Aujourd’hui, il attire certaines des plus grandes entreprises du monde, notamment Amazon, Microsoft, Starbucks, Apple, Zillow et bien d’autres, en utilisant son expertise en planification d’événements pour surprendre et ravir les travailleurs.

“Nous avons pris tout ce que nous avons appris de Night Out et Night In et les avons transformés en une plate-forme centrée sur la technologie”, a déclaré Shane Kovalsky, co-fondateur et PDG de Mystery. “Notre technologie nous permet de créer les meilleurs événements virtuels au monde en codifiant la conception d’expériences magiques – mais nous n’en dirons pas plus car c’est le mystère derrière Mystery.”

Y a-t-il de la magie, à gauche, dans le Mystère ? (Photo mystère)

Mystery propose six catégories d’expériences virtuelles, notamment des événements artistiques, des cours, des jeux, des événements de détente, des dégustations et des performances.

“Toutes les équipes ne sont pas identiques – les équipes de vente sont différentes des équipes d’ingénierie, et nous avons utilisé nos données pour créer des expériences uniques qui correspondent à chaque équipe”, a déclaré Kovalsky. “Chacune de ces catégories a des dizaines d’options d’expérience.”

Tous les événements ne sont pas secrets, mais la société les encourage fortement à l’être pour un certain nombre de raisons. Mystery pense que les meilleures expériences sont celles qui poussent les gens et les personnes avec qui ils sont juste en dehors de leur zone de confort – et les gens ne choisissent généralement pas ces expériences. Les attentes sont également dépassées lorsqu’une équipe n’a aucune idée de ce qui l’attend, que la fréquentation s’améliore et que l’expérience de liaison est meilleure.

Le pivot fonctionne, selon l’entreprise. Mystery dit que son entreprise est déjà 10 fois plus importante qu’elle ne l’a jamais été et que le marché total est énorme. La société a construit un réseau de centaines de fournisseurs. Et c’est aussi une entreprise qui grandit.

Mystery, qui a levé 4 millions de dollars à ce jour, compte désormais 26 employés. Sa taille a doublé depuis le début de la pandémie, la plupart des membres de l’équipe étant entièrement distants et répartis dans sept États. Parmi les récentes embauches notables :

Recrutements récents chez Mystery, de gauche à droite : Ahmed Owainati, Jackie Wagner et Mae Mirkin. (Photos via Mystère)Ahmed Owainati, vice-président de l’ingénierie, a été l’un des premiers employés de Convoy et il a passé six ans sur le marché du camionnage de Seattle. (Kovalsky a également travaillé auparavant chez Convoy.) Owainati a également passé près de cinq ans chez Amazon.

Jackie Wagner, chef de cabinet et chef des ventes, est avocat et titulaire d’un MBA et a récemment dirigé l’équipe des ventes de teambuilding.com.

Mae Mirkin, responsable de la conception, était auparavant un concepteur principal chez Amazon qui a aidé à lancer de nouveaux services pour les opérations de livraison tels qu’Amazon Flex et les casiers.

Le modèle B2B et les expériences virtuelles seront au centre de Mystery dans un avenir prévisible. Kovalsky a déclaré que le produit original Night Out en personne n’était pas exclu.

“Cependant, lorsque vous tournez sur une autoroute à voie ouverte sans personne dessus, vous ne prenez pas une route secondaire, vous appuyez sur le gaz”, a-t-il déclaré. «Pour le moment, nous ne faisons que des événements virtuels pour les entreprises, mais ce n’est que le point de basculement. Nous avons déjà organisé avec succès des milliers et des milliers d’événements en personne dans le passé, nous sommes donc prêts à réussir à les refaire.

“Mais nous garderons ce qui ressemble à un mystère pour le moment”, a ajouté Kovalsky.