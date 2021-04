Le moratoire sur les prêts de la RBI n’aide guère les MPME alors que la reprise des activités de remboursement reste faible, selon des experts

La RBI avait autorisé l’année dernière un programme de restructuration de la dette pour les MPME stressées, qui étaient en défaut mais “ standard ” du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021.

Crédit et financement pour les MPME: Le moratoire de six mois (mars-août 2020) sur les prêts à terme annoncé par la Banque de réserve de l’Inde a aidé les MPME à survivre brièvement à Covid dans un contexte de perturbation des revenus, mais le sursis n’a pas répondu à leur préoccupation de reprise dans un contexte de baisse de la demande. Aux prises avec la deuxième vague Covid, les MPME espèrent une meilleure gestion du fonds de roulement et une plus longue période pour rester à flot. Cependant, les banques et les agences de notation de crédit avaient suggéré l’année dernière à la RBI que la prolongation de la période de moratoire risquerait davantage d’actifs non performants dans l’écosystème.

«Au moins 30 pour cent des MPME avaient profité du moratoire. Cependant, les entreprises n’ont toujours pas d’argent pour rembourser la dette. Le moratoire était le masque à oxygène pour la survie et non l’amélioration des MPME. Cela n’a fait que retarder les souffrances, car les MPME doivent encore payer le montant avec la charge d’intérêts. Le masque a été enlevé en août par RBI sans être sûr de la situation à Covid », a déclaré KE Raghunathan, responsable et porte-parole du Consortium des associations indiennes (CIA) à Financial Express Online. L’organisme des MPME, la CIA, représente plus de 30 associations commerciales en Inde.

L’ancien président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Karnataka basé à Bengaluru et président du fabricant de groupes électrogènes diesel et de pompes DPK Engineers S Sampathraman demande un autre moratoire au milieu de la baisse de la demande. «Nous avons profité du moratoire car les flux de trésorerie ont été affectés. Les prêts que nous avons contractés nous ont aidés à traiter nos frais généraux fixes et non à améliorer l’activité. Le problème est du côté de la demande. Tant que la demande ne s’améliorera pas, les entreprises ne pourront pas s’améliorer dans la situation actuelle. Pour le remboursement du prêt, je n’ai pas assez d’argent car il n’y a pas d’acheteurs pour le moment. Il doit y avoir un flux supplémentaire de prêts du gouvernement sans aucune condition contrairement à l’ECLGS. Une autre série de moratoires est nécessaire car il n’y a pas d’argent à rembourser. C’est une nécessité absolue », a déclaré Sampathraman à Financial Express Online.

Raghunathan a exhorté le gouvernement et la RBI à déployer immédiatement des mesures de relance axées sur les MPME pour arrêter le déclin de leur situation actuelle au milieu de la deuxième vague. Alors que l’impact des restrictions de verrouillage existantes serait déterminé dans un proche avenir, l’impact de Covid et du verrouillage suivant l’année dernière sur les MPME en termes de nombre d’unités fermées n’était pas non plus certain. Selon le ministre des MPME Nitin Gadkari, alors que le secteur des MPME a souffert de l’impact de Covid, «cependant, comme les MPME sont présentes dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au ministère de la Micro , Petites et moyennes entreprises (MPME). » Le ministre avait déclaré dans une réponse écrite à une question dans le Rajya Sabha plus tôt cette année. Cependant, selon une étude menée par Khadi and Village Industries Commission (KVIC) pour évaluer l’impact de la pandémie sur les micro-unités mises en place dans le cadre du Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP), 88% des bénéficiaires du PMEGP ont indiqué que ils ont été affectés négativement.

«Si la situation actuelle de Covid se prolonge pendant les 30 prochains jours, au moins 45% des MPME seront mortes. Déjà 30% des MPME sont fermées en raison de la première vague dans le pays. L’année dernière, le gouvernement a opéré des MPME sans aucune sédation. Cette fois, avant la relance, il devrait y avoir une sédation du moratoire, un soutien en capital aux MPME qui ont perdu des revenus, le report de tous les paiements tels que la TPS, le PF, l’ESI, etc., de six mois afin que tout l’argent dont disposent les MPME puisse être utilisé pour cela situation d’urgence », a déclaré Raghunathan.

Les prêteurs surveillent également l’impact de Covid 2.0 sur les MPME pour déterminer le stress ultérieur dont ils sont susceptibles d’être témoins dans le segment. «Le stress réel ne serait mesuré que par le comportement de paiement. Le comportement actuel ne reflète pas vraiment ce que vivent réellement les MPME. La deuxième vague apporte des perturbations totalement inattendues aux MPME. Alors que les MPME n’étaient pas encore complètement rétablies après le moratoire pendant la tempête de la première vague, elles sont maintenant confrontées à une tornade », a déclaré Arup Kumar, directeur général de SIDBI à Financial Express Online.

L’année dernière, la RBI avait autorisé un programme de restructuration de la dette pour les MPME stressées, qui étaient en défaut mais «standard» du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. Selon un rapport du PTI, l’organe représentatif des NBFC dans l’Industrie financière indienne Le Conseil de développement a demandé à RBI de prolonger le programme de restructuration unique pour les MPME jusqu’au 31 mars 2022, car ces entreprises n’ont pas été en mesure de relancer leurs activités.

«Lorsque le moratoire a été proposé, il n’y avait aucune activité des MPME. Pour que les MPME remboursent, leurs opérations étaient nécessaires, ce qui n’était pas là. Le gouvernement avait proposé l’ECLGS et le programme de restructuration qui avait pris en charge le stress qui existait. Cependant, maintenant avec la deuxième vague, il est difficile de déterminer le niveau d’impact sur les banques et les autres prêteurs. Mais le moratoire a détruit la culture du crédit car il affecte la discipline de paiement. Il autorise les non-paiements », a déclaré Kumar.

En juillet de l’année dernière, Financial Express avait rapporté que le président du HDFC, Deepak Parekh, avait exhorté la RBI à éviter la prolongation du moratoire sur les remboursements de prêts au-delà d’août 2020, car les emprunteurs qui pourraient rembourser leurs prêts reportaient les paiements. «Veuillez ne pas prolonger le moratoire parce que nous voyons que même les personnes qui ont la capacité de payer – que ce soit des particuliers ou des entreprises – profitent de ce moratoire et reportent le paiement… On dit qu’il y aura une autre prolongation de trois mois . Cela va nous faire du mal, et nuire en particulier aux petites NBFC », a déclaré Parekh lors de la réunion du conseil de l’organisme industriel CII.

