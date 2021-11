Le morceau « All Too Well » de 10 minutes de Taylor Swift suscite une forte réponse à Jake Gyllenhaal

La sortie du dernier album de Taylor Swift, Red (Taylor’s Version), a suscité un intérêt particulier en raison de la sortie de la version de 10 minutes de l’une de ses chansons les plus appréciées, « All Too Well ». Cette chanson, qui est sortie à l’origine en 2012, relatait sa relation et sa rupture avec l’acteur Jake Gyllenhaal, et Swift a même écrit et réalisé un court métrage d’accompagnement mettant en vedette Sadie Sink et Dylan O’Brien avec la sortie de la nouvelle version.

Dans une interview sur Late Night jeudi, Swift a été interrogée sur les personnes sur lesquelles elle a écrit ses chansons. « Je me demande s’il y a des gens qui pourraient penser que c’est d’eux que vous chantiez, si c’est plus facile ou bien pire pour eux 10 ans plus tard », a demandé Meyers. « Je n’ai pas pensé à leur expérience, pour être honnête », a admis Swift. Bien que Swift ne pense peut-être plus à Gyllenhaal, ses fans le sont certainement, et ils se sont tournés vers Twitter en légion pour imaginer sa réaction à la chanson.