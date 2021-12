Le morceau de charbon de Zombie GOP : si BBB ne passe pas, l’expansion ACA disparaît

Il a été éclipsé par des mois de luttes internes démocrates et le débat national brûlant du 6 janvier, mais l’administration Biden efface discrètement l’un des héritages les plus cruels de la présidence de Donald Trump. Il s’agit d’un véritable acquis, tant sur le plan symbolique que pratique.

Jeudi, l’administration a rejeté la proposition de la Géorgie d’imposer des conditions de travail et des primes aux bénéficiaires de Medicaid. C’était effectivement le dernier clou dans le cercueil de la tentative zombie de Trump de rendre Medicaid plus lourd et bureaucratique, dans l’espoir de faire tomber autant de personnes que possible de la couverture santé.