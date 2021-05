Le Móstoles CF ajoute trois points après avoir battu Santa Ana 2-0

28/05/2021 à 8 h 59 CEST

Victoire pour lui Móstoles CF, qui a gagné 2-0 contre Saint Ana lors de leur confrontation dans la deuxième phase de la troisième division. le Móstoles CF est venu à la rencontre avec des esprits renforcés après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Complutense Alcala. Pour sa part, le Saint Ana il a été battu 2-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Athletic de Pinto. Avec cette défaite, le Saint Ana était en onzième position à la fin du match, tandis que le Móstoles CF est huitième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Mosto, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Duc à 58 minutes. L’équipe locale s’est jointe à nouveau, ce qui a accru les différences en faisant 2-0 grâce à un objectif de ange à la limite de la fin, en 85, mettant fin à l’affrontement avec un résultat de 2-0 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Móstoles CF a donné accès à Helmer, Santurino Oui Juanma pour Jaime Almagro, Sacha Oui Christian Diaz, Pendant ce temps, il Saint Ana a donné accès à Sauter, Javier Luengo, Joaquin, Le désir Oui Toni Villarreal pour lis, Blanc, Martin, Buisson Oui Villada.

Dans le match, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Christian Diaz.

Pour le moment, le Móstoles CF il obtient 27 points et le Saint Ana avec 13 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Móstoles CF est contre lui Villanueva del Pardillo, Pendant ce temps, il Saint Ana fera face au Real Aranjuez CF.

Fiche techniqueMóstoles CF:Dani Figueroa, Rubén Muñoz, Ángel, Abraham, Pacheco, Barriga, Christian Díaz (Juanma, min.76), Jaime Almagro (Helmer, min.55), Daniel Vallinot, Duque and Sacha (Santurino, min.76)Saint Ana:Medina, Guirado, Martín (Joaquín, min.76), Mata (Desiré, min.81), Isla, Duffort, Nando, Lafuanifuani, Lee (Boveda, min.46), Blanco (Javier Luengo, min.46) et Villada (Toni Villarreal, min 81)Stade:–Buts:Duque (1-0, min.58) et Ángel (2-0, min.85)