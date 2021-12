Rai a déclaré cela en répondant à une question du député d’Hyderabad, Asaduddin Owaisi, qui a demandé si le gouvernement avait défini le sens d' »antinational » dans le cadre d’une législation ou de 11 règles ou de tout autre texte législatif appliqué dans le pays.

Le mot « anti-national » n’a pas été défini dans les lois mais a été inséré pour la première fois dans la Constitution pendant l’état d’urgence en 1976, puis supprimé un an plus tard, a informé mardi le ministre de l’Union Nityanand Rai Lok Sabha.

Owaisi a également demandé si la Cour suprême avait prescrit des directives pour traiter les crimes liés aux activités « anti-nationales ».

« Le mot ‘antinational’ n’a pas été défini dans les statuts. Cependant, il existe des législations pénales et diverses décisions judiciaires pour traiter avec sévérité les activités illégales et subversives qui nuisent à l’unité et à l’intégrité du pays », a déclaré Rai dans la réponse écrite.

Le ministre d’État à l’intérieur a déclaré qu’il était pertinent de mentionner que la loi constitutionnelle (42e amendement) de 1976 a inséré dans la Constitution l’article 31D (pendant l’état d’urgence) qui définissait « l’activité anti-nationale » et que cet article 31D a ensuite été omis par le Loi constitutionnelle (43e amendement), 1977.

