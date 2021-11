Le mot de passe le plus populaire de 2021 révélé : Détails

Selon la recherche, 62 mots de passe sur 200 utilisés par les Indiens peuvent être déchiffrés en moins d’une seconde

NordPass, un service de gestion de mots de passe, a publié sa liste annuelle des 200 mots de passe les plus couramment utilisés. La liste indique que 123456 est toujours le mot de passe le plus couramment utilisé par les utilisateurs. Comme toujours, la liste de cette année est également presque la même, à l’exception du fait que le mot de passe « 123456 » a été utilisé 2 543 285 fois l’année dernière. L’utilisation de ce mot de passe est passée à 103 170 552 fois cette année dans le monde.

« Les mots de passe ne cessent de s’affaiblir et les gens ne maintiennent toujours pas une bonne hygiène des mots de passe », a déclaré Jonas Karklys, PDG de NordPass. La société a également ajouté que ce mot de passe « 123456 » peut être déchiffré en quelques secondes. Sur 50 pays, 43 pays utilisent activement « 123456 » comme mot de passe.

Mot de passe le plus couramment utilisé en Inde

En Inde, « mot de passe » était le mot de passe le plus couramment utilisé par les utilisateurs. Le mot de passe a été utilisé par 1 714 646 utilisateurs dans le pays. Parmi les « mots de passe », il y avait les 10 autres mots de passe courants utilisés par les personnes en Inde : 12345, 123456, 12345678, 123456789, india123, 1234567890, 1234567, qwerty, iloveyou, krishna, sairam et omsairam.

Selon la recherche, 62 mots de passe sur 200 utilisés par les Indiens peuvent être déchiffrés en moins d’une seconde ; cela signifie 31 pour cent du mot de passe total. Ce pourcentage est comparativement inférieur au pourcentage mondial de 84,5%.

