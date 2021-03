Le mot hilarant qu’Apple avait censuré dans son mode parental

31/03/2021 à 11:48 CEST

«Asiatique» est un mot qui peut avoir des connotations très différentes. Evidemment, le plus simple à comprendre est celui qui fait référence à tous ces habitants de la continent asiatique ou ces descendants du même qui vivent dans d’autres parties du monde. Cependant, dans les coins reculés d’Internet dédiés au cinéma pour adultes, le terme «asiatique» a une connotation très différente: ces vidéos pour adultes mettant en vedette ces types d’acteurs et d’actrices.

Cela a provoqué un confusion drôle à l’intérieur de la pomme Cela a généré une vague de blagues et aussi des critiques. Ainsi, le mode parental de l’entreprise avait inclus comme mot adulte « asiatique », provoquant sa censure à chaque fois qu’un mineur était vu avec ce mode activé.

De toute évidence, la société a corrigé cette erreur le plus rapidement possible puisqu’elle a censuré des phrases telles que «cuisine asiatique», «cinéma asiatique» ou les «acteurs asiatiques» peut-être plus controversés. L’erreur, comme nous l’avons déjà dit a été corrigé et on espère que ce moment amusant restera plus une anecdote qu’autre chose.