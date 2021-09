Le mot japonais “Kawaii” signifie bien plus que simplement “mignon”

Le personnel de Hello Kitty’s Kawaii Paradise à Tokyo pose pour une photo. Photo : STR/. (.)

Kawaii. Vous l’entendez dans les dessins animés, vous l’entendez dans les émissions de télévision et vous l’entendez dans les rues du Japon, où le mot est prononcé par les jeunes et les moins jeunes. Avec des gens du monde entier qui grandissent dans la culture populaire japonaise, le mot est également entré dans l’air du temps international. Mais que signifie réellement « kawaii » ?

En japonais, le mot signifie littéralement « acceptable pour l’affection » ou « possible d’aimer » et a été traduit par « mignon », « adorable », « doux », « précieux », « joli », « attachant », « chéri , ” et même ” petit “. Son utilisation varie en japonais et peut désigner les bébés, les chiots, les jeunes, les vêtements et même les personnes âgées. En japonais, on pourrait appeler sa propre grand-mère kawaii, même si elle n’est pas parée de nœuds roses et d’une robe à froufrous.

Comparé au mot utsukushii, qui signifie « beau » ou « charmant », le mot kawaii est plus ludique. Les choses peuvent être kimokawaii (mignon effrayant), busukawaii (mignon laid) ou erokawaii (mignon sexy). Kawaii est polyvalent et amusant, tandis que utsukushii a le fardeau de la beauté. Il est également entré dans la langue anglaise. La nuance peut être légèrement différente, mais le Collins English Dictionary la définit comme suit :

adjectif

1. désignant un style artistique et culturel japonais qui met l’accent sur la qualité de la gentillesse, en utilisant des couleurs vives et des personnages d’apparence enfantine

nom

2. (dans l’art et la culture japonaise) la qualité d’être aimable ou mignon

“Si vous traduisez kawaii en anglais, c’est” mignon “, mais le kawaii est beaucoup plus émotionnel que mignon”, m’a dit le magnat de la mode de Tokyo Sebastian Masuda, salué comme le parrain de Kawaii, il y a plus de dix ans. Le créateur de vêtements a été un acteur central du mouvement de la mode kawaii contemporaine avec sa boutique de vêtements Harajuku 6% Doki Doki, lancée en 1995. Mais la culture kawaii contemporaine a commencé bien avant.

Au cours des années 1970, le Japon a connu un boom kawaii qui semble, parfois, ne jamais s’arrêter. Bien que le mot ait certainement été utilisé auparavant, c’est à ce moment-là que kawaii est devenu une marchandise à une échelle comme jamais auparavant. Les étudiants portaient des sacs arborant Snoopy, un personnage encore appelé “kawaii” en japonais, tandis que Sanrio a sorti un petit porte-monnaie recouvert de la quintessence désormais emblématique de kawaii, Hello Kitty. Alors que le design du personnage félin avait peut-être une bouffée de Miffy de Dick Bruna, le porte-monnaie a été un succès. La papeterie mignonne était également populaire et les jeunes femmes écrivaient en caractères ronds parce qu’ils étaient plus doux et plus doux que les caractères typiques. En termes simples, ils étaient juste plus mignons.

G/O Media peut toucher une commission

La culture Kawaii ne se cristallisait pas seulement à cette époque, mais devenait également une grande entreprise. Les années 1980 étaient plus qu’heureuses d’emboîter le pas, inaugurant une pléthore d’idoles mièvres, à la fois masculines et féminines. Les jeunes femmes ont même commencé à parler sur des tons enfantins, et l’anime a recyclé ce style de discours à un public de masse. Au cours des années 1990 et 2000, le kawaii a poursuivi son ascension, la mode devenant plus bruyante et plus colorée. Pourtant, au Japon, l’usage original du mot est resté. Il faisait référence non seulement aux idoles pop sucrées, mais aussi à toutes sortes de choses, des oiseaux aux gâteaux, et même à la famille royale japonaise.

Les beignets n’ont pas besoin d’oreilles de chat et de rubans de chocolat pour être kawaii, mais tout cela aide certainement. Photo : YOSHIKASU TSUNO/. (.)

Au cours des dernières décennies, la culture japonaise contemporaine s’est répandue dans le monde entier à travers les jeux vidéo, les dessins animés, la musique pop et la mode. Les sensibilités japonaises, sans contexte, filtrent, apportant de nouvelles idées et de nouveaux mots. La rencontre du monde non-japonophone avec kawaii se fait à travers une mode ou un art coloré et hyper mignon, et non à travers des bébés, des chiots et des mamies adorables. Le kawaii rose-pastel, couvert d’arcs devient la première définition et le sens par défaut. Tous les autres sens et usages tombent à l’eau, et le mot prend souvent des nuances concentrées. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car le mot pourrait avoir un sens plus exact dans son état d’emprunt. Connaître l’usage original, cependant, peut offrir une perspective sur la culture à partir de laquelle le mot a été importé.

Le japonais, comme l’anglais, a longtemps adopté les mots étrangers. En japonais, les mots étrangers ont été ajoutés au lexique pendant plus de mille ans. Au 5ème siècle, la langue écrite de la Chine a été introduite pour la première fois au Japon via la Corée. Pendant des centaines d’années, les mots portugais, néerlandais, anglais et allemand, entre autres, ont tous fait leur chemin dans la langue japonaise pour diverses raisons. Parfois, ils expriment des concepts qui n’existaient pas auparavant en japonais, et d’autres fois, ces mots empruntés sont simplement plus faciles à dire. Le mot japonais shinryou kiroku (医療記録), par exemple, signifie « dossier médical », mais le karute beaucoup plus court et largement utilisé du mot allemand « karte » est moins une bouchée.

Kimura U du Japon a participé au Tokyo Crazy Kawaii Paris Fair.Photo : FRED DUFOUR/. (.)

D’autres fois, des mots peuvent être importés pour rendre la langue plus expressive. Le mot japonais kakkoii est déjà souvent assimilé au mot anglais « cool », mais la langue a également importé le terme anglais. Avoir le choix d’utiliser soit kakkoii soit kuuru (cool) peut laisser le locuteur donner des connotations différentes. La façon dont les mots étrangers sont incorporés au japonais est infiniment fascinante – il suffit d’écouter de la musique japonaise. J’ai entendu un enfant du quartier l’autre jour ici à Osaka utiliser à plusieurs reprises le mot « dope » (ドープ ou doopu), comme dans « cool », en japonais tout en parlant avec ses amis.

De même, l’anglais ne manque pas non plus de mots empruntés à de nombreuses langues, y compris celles du japonais, telles que bokeh, onigiri, emoji, kaizen, futon, tycoon et oui, kawaii. Les langues ne sont pas statiques et les mots empruntés les aident en permanence à évoluer et à rester dynamiques.

En pensant à la signification de kawaii, cela me rappelle comment Masuda a longtemps fait pression pour que la mode kawaii soit un moyen d’expression inclusif et un moyen de rassembler le monde. “Si je peux aider les gens à reconnaître l’esprit kawaii chez les autres, à reconnaître cette curiosité, alors je pense que je peux créer de meilleures relations et un monde meilleur”, a-t-il déclaré précédemment au Straits Times. C’est peut-être le vrai sens de kawaii.