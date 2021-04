Le mot sur Richard Thompson devient de plus en plus fort

Richard Thompson aurait gagné sa place en tant que l’un des guitaristes et auteurs-compositeurs-interprètes les plus admirés de Grande-Bretagne, s’il n’avait été qu’un co-fondateur de Convention de Fairport. Ou, pour les albums qu’il a continué à faire avec sa femme d’alors, Linda. Mais son catalogue d’enregistrements en solo lui donne une distinction encore plus grande, et de ce corpus de travail, 1991 a apporté son sixième album solo, Rumor And Sigh.

Cette délicieuse suite de chansons a marqué le deuxième album de Thompson avec Capitol, après avoir déjà enregistré sur Polydor. C’est aussi très remarquable parce que cela lui a donné sa toute première apparition dans le Top 40 britannique, quelque 19 ans après avoir enregistré pour la première fois en solo avec Henry The Human Fly.

Rumor And Sigh a prolongé la relation de travail de Richard avec le producteur américain Mitchell Froom. Il avait repris le rôle de l’ancien collègue de Thompson de l’époque de Fairport, Joe Boyd, dans Daring Adventures de 1986. Froom avait continué à travailler avec Thompson sur Amnesia en 1988, un bel ensemble qui a ouvert la voie à ce nouveau pic créatif.

L’album de 1991 contient un certain nombre de morceaux qui sont devenus parmi les plus connus et les plus appréciés du recueil de chansons de Thompson. Parmi eux se trouvent «J’ai mal compris», une observation poignante sur la fin réticente d’une relation; le bouillonnant «Je me sens si bien»; la douce «Keep Your Distance» et la chanson d’histoire captivante «1952 Vincent Black Lightning». Ce dernier était un conte tragique de romance condamnée sur le motif d’une moto vintage.

Échos des premiers folkloriques

Il y avait d’autres chansons dépouillées qui faisaient écho aux premiers jours folkloriques de l’artiste, comme «Why Must I Plead» et la chanson de clôture réfléchie «God Loves A Drunk». Mais Thompson a également livré une part d’humour avec le jovial «Don’t Step On My Jimmy Shands», dans lequel le narrateur tient à protéger sa collection de disques de l’artiste et joueur d’accordéon écossais éponyme. Le joueur de session acclamé John Kirkpatrick a fourni l’accompagnement d’accordéon approprié.

L’album a passé sa première semaine dans le Top 40 britannique au n ° 32 et a réussi deux semaines de plus dans le Top 75. C’était, à l’époque, facilement la meilleure performance d’un artiste qui maintenant, tardivement mais à juste titre, fait régulièrement le Top 20 et, en 2015, a eu sa toute première entrée dans le Top 10 avec son seizième set solo, Still. En 2018, il était de retour dans le Top 20 du Royaume-Uni avec son 18e set solo, le 13 Rivers autoproduit.

