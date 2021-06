Le moteur de recherche axé sur la confidentialité de Brave est là pour défier Google

in

Le jour est arrivé pour que chacun donne sa chance à la nouvelle Brave Search. Le nouveau moteur de recherche a commencé à être déployé sur les versions bêta des navigateurs mobiles et de bureau. Cependant, tout le monde peut l’essayer en naviguant sur search.brave.com.

En mars, les développeurs de Brave Privacy Browser ont annoncé qu’ils lanceraient leur propre moteur de recherche privé. La société a acquis Tailcat, un moteur de recherche open source, et a déclaré qu’il serait intégré au navigateur Web Brave.

Lorsque vous ouvrez l’application mise à jour sur votre téléphone Android ou iOS, il vous sera demandé quel moteur de recherche vous souhaitez utiliser. Google est sélectionné par défaut, mais juste en dessous, l’option Brave Search est répertoriée parmi d’autres alternatives populaires aux moteurs de recherche.

“Brave Search est le moteur de recherche le plus privé du secteur, ainsi que le seul moteur de recherche indépendant, offrant aux utilisateurs le contrôle et la confiance qu’ils recherchent dans des alternatives aux grandes technologies.”

Dans le billet de blog annonçant l’introduction, Brave a déclaré que le service avait été testé avec plus de 100 000 utilisateurs. C’est assez impressionnant, mais ce nouveau moteur de recherche pourrait croître de façon exponentielle une fois qu’il sera entre les mains des plus de 32 millions d’utilisateurs actifs par mois pour le navigateur de Brave.

Cette décision intervient après que Brave (et d’autres développeurs de navigateurs populaires) a publiquement déclaré sa position contre les récents efforts de Google pour créer une série d’API Privacy Sandbox pour les publicités. L’objectif de la technologie FLoC de Google est de préserver la confidentialité en regroupant les utilisateurs au lieu d’utiliser des identifiants individuels pour le suivi. Cependant, certains craignent que Google ne construise une sorte de “porte dérobée” pour se donner accès à ces identifiants de suivi individuels. D’un autre côté, Brave ne suit pas du tout ses utilisateurs, choisissant de s’associer à des entreprises pour fournir des publicités « respectant la vie privée ».

C’est peut-être la raison pour laquelle Brave cherche à créer une “véritable alternative indépendante aux grandes technologies”, car l’entreprise construit son propre indice de résultats. D’autres alternatives aux moteurs de recherche utilisent un index loué à Google ou à Microsoft, et Brave ne suivra pas.

Pour cette raison, vous pouvez rencontrer des difficultés de croissance lorsque vous essayez d’utiliser Brave Search sur Google ou Bing. En effet, les développeurs créent et utilisent des API pour « améliorer et affiner » les résultats qui apparaissent pour des éléments tels que les résultats de recherche d’images et autres.

Le navigateur de Brave est déjà l’un des meilleurs navigateurs Android, même si vous ignorez les fonctionnalités de confidentialité. L’application elle-même est rapide, fluide et peut activer certaines fonctionnalités de confidentialité si vous le souhaitez. De plus, il vous offre également un moyen de gagner des récompenses via le programme Brave Rewards lorsque vous utilisez le navigateur.

L’ajout de la recherche privée pourrait être énorme

Maintenant que les développeurs ont créé un nouveau moteur de recherche privé, Brave Privacy Browser devient une alternative encore plus fantastique à Chrome. Mais si vous voulez essayer le nouveau moteur de recherche, vous devrez télécharger la version bêta de l’application.