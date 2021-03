Le moteur Ferrari «  fait toujours défaut  », dit Mattia Binotto

Ferrari a récupéré une partie du déficit de l’année dernière, mais Mattia Binotto dit qu’ils font toujours «défaut dans tous les domaines», y compris le moteur.

2020 a été une saison misérable pour Ferrari avec la Scuderia sans victoire alors qu’elle tombait à la sixième place du championnat des constructeurs.

Les équipes étant autorisées à apporter très peu de modifications à leurs voitures de 2020 à 2021, Ferrari a choisi de concevoir une toute nouvelle unité motrice car c’était l’une de leurs principales faiblesses.

Il a fait de solides débuts avec Charles Leclerc et Carlos Sainz dans les points lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison.

Binotto, cependant, dit que c’est toujours là que Ferrari veut être.

« [I] Je ne pense pas que nous ayons encore tous les détails, mais ici, nous avons vu que nous manquons apparemment dans tous les domaines », a déclaré le chef d’équipe à RacingNews365.com.

«Je pense que nous manquons encore de moteur, moins qu’avant certainement.

«Je pense donc que l’écart s’est réduit et que nous convergeons et j’espère que d’ici l’année prochaine, lorsque nous aurons une nouvelle unité motrice, nous atteindrons la référence des autres.»

Cependant, ce n’est pas seulement le moteur qui doit s’améliorer, Binotto disant que le «package complet» n’est pas là où il devrait être.

«Je pense que sur l’aéro aussi, les appuis à moyenne et haute vitesse… c’est encore une fois le tout», a-t-il déclaré. «Mais les différences sont maintenant de plus en plus étroites.

«Le plus important est que nous travaillons dans les bonnes directions avec les bons outils. Et cela nous rendra plus forts à l’avenir.

Mais alors que Ferrari ne prendra pas Red Bull ou Mercedes dans les courses à venir, Binotto est convaincu que le package Ferrari 2021 est un pas dans la bonne direction.

Ferrari a quitté Bahreïn quatrième du championnat avec 12 points.

«Je me sens soulagé, certainement parce que nous pouvons travailler dans de meilleures positions et c’est en fait très sain pour l’équipe», a-t-il ajouté.

«Il est important que l’équipe soit dans de meilleures positions, cela aide à rester calme et positive.

«Et c’est pour moi ce qui est important, venir ici, voir la voiture qui a progressé, avec l’équipe jouissant maintenant de stabilité, nous pouvons travailler encore mieux. C’était donc important.

«Non seulement le moteur, c’est le châssis, l’aéro, les outils, la corrélation, c’était tout important pour nous et je pense que c’était la clé.

«Il est difficile de dire combien provient le groupe motopropulseur en amélioration, car par rapport aux concurrents, ce n’est pas une valeur absolue, et nous ne connaissons pas les progrès de nos rivaux.

« Vous devez toujours parler de l’ensemble du package, et non de choses discrètes. »

