Le moteur GTF Advantage a un marché en Inde à l’avenir : responsables de l’entreprise

Pour aider le secteur aérospatial à respecter son engagement de zéro émission nette d’ici 2050, la société américaine Pratt & Whitney, une entreprise de Raytheon Technologies, a récemment dévoilé le moteur GTF Advantage. Il s’agit du moteur d’avion monocouloir le plus économe en carburant et le plus durable au monde et sera disponible d’ici janvier 2024.

Ce moteur deviendra le nouveau standard de production des avions de la famille A320neo d’Airbus. Et pour une introduction transparente pour les opérateurs, cette nouvelle configuration sera interchangeable avec les moteurs déjà livrés.

Quelle est la particularité de ce moteur ?

Selon l’entreprise, la configuration du moteur réduit la consommation de carburant d’un pour cent supplémentaire et contribue à étendre l’avance du moteur en tant que centrale électrique la plus efficace pour la famille Airbus A320neo. Et contribue à étendre davantage les avantages économiques et environnementaux du moteur GTF existant.

Ces moteurs seront compatibles avec du carburant d’aviation durable (SAF) à 100 % dès leur entrée en service.

Le moteur GFT Advantage réduit les émissions de CO2 de 17 % par rapport aux moteurs de la génération précédente, ainsi que la consommation de carburant.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Inde? Le portefeuille GTF Advantage sera-t-il également disponible pour l’Inde ?

Oui. Rick Deurloo, directeur de la clientèle, a déclaré à Financial Express Online que « l’Inde possède déjà l’une des flottes commerciales les plus modernes et les plus économes en carburant au monde ; et une grande partie de la flotte A320neo avec des compagnies aériennes comme IndiGo et GoFirst est actuellement alimentée par GTF. Avec le type d’économie de carburant et la fiabilité de distribution à la pointe de l’industrie que le moteur actuel offre ; nous nous attendons à ce que l’avantage GTF, avec sa poussée incrémentielle et ses gains d’efficacité, ait certainement un marché en Inde à l’avenir. »

Quels sont les plans de l’entreprise pour le marché indien vers la durabilité dans le secteur de l’aviation ? Avez-vous l’intention de travailler avec le secteur privé indien vers Net Zero ?

« Nous soutenons nos clients dans leur ambition d’atteindre zéro émission nette de CO2 pour l’aviation d’ici 2050. Cela signifie travailler avec les compagnies aériennes, alors qu’elles se préparent pour les SAF au cours des prochaines années. Le GTF a déjà économisé plus de 150 millions de gallons de carburant pour les compagnies aériennes et évité 1,4 million de tonnes d’émissions de carbone rien qu’en Inde. Aujourd’hui, tous nos moteurs sont prêts à fonctionner avec des carburants d’aviation durables (SAF) jusqu’à un mélange maximum de 50 % », a déclaré Graham Webb, directeur de la durabilité, à Financial Express Online.

Selon M. Webb, « le moteur GTF Advantage sera compatible avec du carburant d’aviation durable (SAF) à 100 % à sa mise en service, aidant ainsi l’industrie à respecter son engagement de zéro émission nette d’ici 2050.

En Inde, nous nous engageons également en permanence, partageant notre point de vue et notre expertise avec divers organismes tels que le comité du programme Bio-ATF, nos compagnies aériennes clientes et le ministère de l’Aviation civile, entre autres.

En savoir plus sur le nouveau moteur

Offre une poussée plus élevée avec la nouvelle configuration qui est au niveau de la mer et pour les aéroports « chauds et élevés ».

Il a 34 000 livres de poussée au décollage par moteur. Et cela contribue à augmenter la portée et la charge utile. Ouvre également plus de destinations pour les compagnies aériennes.

