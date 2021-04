Amincissant le moteur Honda de cette année, le directeur technique Toyoharu Tanabe affirme avoir «contribué» au «package et aux performances» de la RB16B.

Incapable de se battre contre Mercedes la saison dernière avec des voitures à moteur Honda remportant trois des 17 grands prix de l’année, Honda est devenu agressif avec son moteur 2021.

Bien que cette année marque la dernière saison du constructeur japonais dans ce sport, Honda avait juré de passer à plein régime.

En présentant un nouveau groupe motopropulseur «plus compact», Tanabe estime que Honda n’a pas seulement donné plus de puissance à Red Bull, ils ont également contribué à l’ensemble de la RB16B.

«Nous avons examiné chaque pièce et le type de concept de notre ancien PU, puis nous avons conçu le PU de cette année comme un nouveau PU», a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Bien entendu, notre volonté d’améliorer nos performances dans notre PU signifie ICE et ERS. De plus, avec le nouveau design, nous l’avons rendu un peu plus compact par rapport à l’ancien PU.

«Je pense que cela a également contribué à l’ensemble de la voiture et à ses performances.»

Max Verstappen a connu un bon début de saison, prenant la pole position au Grand Prix de Bahreïn et combattant Lewis Hamilton jusqu’au drapeau à damier pour la victoire.

Verstappen a échoué ce jour-là, mais seulement de 0,7 seconde.

Son coéquipier Sergio Perez a couru de la voie des stands à la cinquième place tandis que Yuki Tsunoda, la recrue d’AlphaTauri, a marqué ses premiers points avec une P9.

Expliquant les changements apportés au moteur, Tanabe a déclaré: «La position de l’arbre à cames a été abaissée et nous avons abaissé la hauteur du moteur», a-t-il expliqué. «C’est un package compact.

«En conséquence, lorsque le moteur est installé dans le châssis, le degré de liberté du flux d’air circulant à l’intérieur de la voiture est augmenté. En d’autres termes, il a contribué à l’aérodynamique.

«Il est difficile de trouver des chiffres exacts quant à la force d’appui augmentée et au temps au tour amélioré, mais [Adrian] Newey a dit qu’il était reconnaissant que le bloc d’alimentation soit plus compact et qu’il contribue à la nouvelle installation.

