Le moteur Max Verstappen endommagé pourrait être récupéré – Honda

Honda pense que les dommages causés au groupe motopropulseur de Max Verstappen sont “inférieurs à ce que nous avons vu pour la première fois” après son accident à grande vitesse lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

Verstappen et son rival du Championnat du monde Lewis Hamilton sont entrés en collision à grande vitesse dans le premier tour de la course avec le Red Bull empilé dans les barrières à Copse, laissant le Néerlandais nécessitant des contrôles à l’hôpital après l’énormité de son impact. Il est sorti de l’hôpital tard dimanche soir, étant donné le feu vert après ses évaluations.

Des photos de la voiture par la suite ont montré à quel point la RB16B de Verstappen avait été endommagée, l’épave ayant été retirée de la piste dans ce qui semblait presque être une perte de valeur.

Mais Honda est optimiste que le groupe motopropulseur pourrait être récupéré si leurs prédictions sont correctes – mais décidera de continuer ou non une fois qu’ils seront en mesure de l’analyser correctement.

“Quand j’ai vu pour la première fois les images de la voiture soulevée, j’ai pensé qu’il y avait beaucoup de dégâts”, a déclaré Toyoharu Tanabe, directeur technique de Honda F1, cité par Autosport.

« Mais en réalité, il semble que les dégâts soient moindres que ce que nous avons vu pour la première fois. Cependant, les dommages réels ne peuvent pas être connus à partir de son apparence lorsqu’il est installé dans la voiture.

« Nous aimerions donc le renvoyer à HRD [Honda Research and Development] dans Sakura et vérifiez-le avant de prendre une décision. franchement je ne sais pas [how much damage there is] car les dommages varient en fonction de l’emplacement.

Se réveiller en pensant « est-ce vraiment arrivé ? » #F1 pic.twitter.com/QlK4MWKqOQ – Planète F1 (@Planet_F1) 19 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

L’impact, mesuré à 51G, a vu Verstappen visiblement secoué et essoufflé par son accident, et tout dommage ultérieur à son groupe motopropulseur pourrait avoir des ramifications pour la saison à venir.

S’ils devaient radier cette unité d’alimentation, il y aurait des implications de plafonnement des coûts en devant consacrer plus de ressources au financement du développement d’une nouvelle, ainsi que des pénalités potentielles de réseau plus tard en devant utiliser plus de composants d’unité d’alimentation qu’ils sont autorisés en une seule saison.

L’ancien coéquipier de Verstappen, Alex Albon, a déclaré que tout dommage important n’aurait pas seulement eu des implications sur ses ambitions pour le titre, mais que la perte de machines clés aurait un effet d’entraînement pour le reste de la saison.

« Maintenant, Lewis est clairement un peu plus proche de Max dans le combat pour le titre, et [Red Bull] sont une unité moteur en panne, une boîte de vitesses en panne, tout est en train de redémarrer », a-t-il déclaré lors de l’analyse d’après-course sur Formula1.com.

“Cela met Max sur le pied arrière.”