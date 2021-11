Le moteur Mercedes « continuera de baisser en puissance »

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a révélé qu’une tendance à la dégradation du moteur avait été détectée et qu’elle se poursuivrait pour le reste de la saison – mais ne s’attend pas à d’autres sanctions pour Lewis Hamilton.

Les groupes motopropulseurs se sont avérés quelque peu problématiques pour Mercedes tout au long de la campagne 2021, avec à la fois Valtteri Bottas et Lewis Hamilton subissant des baisses de grille à plusieurs reprises.

Pour Hamilton, le dernier arrivera au Grand Prix de Sao Paulo, où une pénalité de cinq places lui sera infligée après avoir pris un cinquième moteur à combustion interne. [ICE] pour la saison.

Mercedes a fait des progrès sur les gremlins qui se sont glissés dans leurs moteurs, bien qu’un autre problème qui se pose maintenant est la puissance de sortie et sa durabilité.

Alors que Red Bull s’éloigne alors que la bataille pour le titre 2021 atteint son apogée, Wolff a affirmé de manière inquiétante que la puissance du moteur de Mercedes diminuait et que cela continuerait de se produire jusqu’à la fin de la saison.

« Nous avons une dégradation sur le moteur », a déclaré Wolff à Sky F1 après les premiers essais à Sao Paulo.

« Et cela va continuer jusqu’à la fin de la saison. Il va continuer à diminuer en puissance et nous n’avons pas encore compris pourquoi mais nous le voyons juste [the numbers] glisser vers le bas.

Lorsqu’on lui a demandé combien de moteurs Hamilton avait dans son pool, Wolff a répondu : « Il en a deux. C’est le nouveau et l’actuel.

« Nous esperons [taking the penalty here] C’est une bonne opportunité avec la course de sprint et la course d’Arabie saoudite, car nous pensons qu’à ce moment-là, le moteur va perdre plus de puissance – donc en termes de simulations, c’est le bon endroit pour le faire.

« Je pense que ce dernier [new ICE] nous devrons prendre pour la voiture de Lewis.

RUPTURE: Lewis Hamilton a une pénalité de cinq places sur la grille pour le #BrazilGP après qu’un nouvel ICE a été installé sur son W12. #F1 pic.twitter.com/RPMWV9p6mX – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 novembre 2021

L’expert de Sky F1 Martin Brundle a essayé de pousser Wolff plus loin sur le problème exact des moteurs Mercedes mais, naturellement, Wolff a gardé les choses près de sa poitrine.

« Sans entrer dans les détails, chaque moteur se dégrade », a ajouté Wolff.

« Nous avons vu au cours des dernières années qu’après plus de 1000 km, une certaine quantité de kilowatts se dégradait sur l’unité. Le nôtre se dégrade juste beaucoup plus que la moyenne des dernières années et cela augmente de week-end en week-end.

« Si nous ne conservons que le moteur actuel, nous n’allons certainement pas être compétitifs en Arabie saoudite ou à Abu Dhabi. »