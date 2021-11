La fusée de Lewis Hamilton du Grand Prix de Sao Paulo sera de retour dans son W12 pour la course d’Arabie saoudite, a déclaré Andy Shovlin.

Hamilton a deux moteurs à combustion interne dans le mix pour le dernier relais du championnat de cette année, a remis un nouvel ICE sur le circuit d’Interlagos.

Il a utilisé cette puissance à bon escient, passant de la 10e place sur la grille à la première place sous le drapeau à damier.

Il a suivi cette P1 avec une autre au Qatar, bien que pour la course de Losail, Mercedes soit revenue à un ICE plus ancien. Cela n’a cependant pas empêché Hamilton de décrocher la pole position et de remporter la course.

Avec le déficit de Hamilton dans le championnat des pilotes à seulement huit points, Mercedes devrait ramener son ICE brésilien pour l’Arabie saoudite car il s’agit d’un circuit de grande puissance.

« Si nous regardons la piste en Arabie, je pense que cela devrait nous convenir », a déclaré Shovlin, directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes.

« Pour Lewis, nous avons le moteur le plus puissant pour aller dans la voiture, donc cela va lui donner un moteur utile.

« Il y en a deux [power units] que nous courons. Ici [Qatar] nous avions le moins puissant des deux dans la voiture, en raison de la nature du circuit.

« Donc, ce côté-là est bien placé en ce moment. »

Une belle victoire pour notre première fois au Qatar. #TEAMLH vous nous faites avancer, nous continuons à pousser et nous ressentons votre énergie plus que jamais. Ça a été une sacrée année mais j’adore cette bataille. Se remettre au travail, concentré et prêt pour les deux dernières courses. Nous gagnons et nous perdons ensemble. pic.twitter.com/sGHFwBcV8c – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 21 novembre 2021

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, enflammé après des victoires consécutives, a déjà averti Red Bull que Mercedes apportera le moteur «épicé» sur le circuit de la corniche de Jeddah.

Le circuit saoudien est une autre nouveauté pour la Formule 1 et devrait être rapide, très rapide.

Le tracé de 6,174 km devrait afficher une vitesse moyenne de 252 km/h, seulement plus lente que Monza, malgré 27 virages.

« La piste devrait convenir à la voiture », a déclaré Shovlin, « mais nous aurions probablement dit à Austin que nous aurions senti que nous devrions être en mesure de mettre en place une configuration décente et de mener le combat contre Red Bull, et ils avait un peu d’avantage là-bas.

« Nous sommes donc toujours prudents avant d’aller à une course en pensant que tout ira dans notre sens. Ce que nous savons, cependant, ce sont les choses que nous devons bien régler sur les réglages, ce dont nous avons besoin pour bien régler les pneus et comment ils fonctionnent.

« Et c’est ce que nous allons être occupés à faire au cours des prochains jours, en veillant à saisir toutes les occasions possibles pour y arriver en bonne forme.

« Avec un nouveau circuit, arriver en bonne forme est une chose si importante dans la courbe d’apprentissage, si vous avez une bonne voiture pour commencer, vous pouvez simplement l’améliorer à partir de là. »

Mercedes se dirige vers l’Arabie saoudite avec cinq points d’avance sur Red Bull au championnat des constructeurs.

