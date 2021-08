Le Moto Edge 20 Fusion est en vente : prix, spécifications et disponibilité

Moto Edge 20 Fusion, le dernier téléphone milieu de gamme de la marque sera mis en vente pour la première fois aujourd’hui. Le téléphone était en pré-commande plus tôt cette semaine et à partir d’aujourd’hui, vous pouvez acheter l’appareil sur Flipkart.

Le Moto Edge 20 Fusion rivalisera avec les OnePlus Nord CE, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro Max et Xiaomi Mi 10i. Cependant, le Moto Edge 20 Fusion apporte deux fonctionnalités clés qu’aucun de ces appareils n’offre : un affichage 10 bits et une expérience logicielle propre.

Prix ​​et offres du Moto Edge 20 Fusion

Le Moto Edge 20 Fusion est au prix de Rs 21 499 pour la variante 6 Go + 128 Go et Rs 22 999 pour la variante 8 Go + 128 Go. Il est disponible dans les options de couleur Cyber ​​Teal et Electric Graphite.

Image 1 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 2 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 3 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 4 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 5 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 6 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 7 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 8 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 9 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 10 sur 10

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

Spécifications du Moto Edge 20 Fusion

L’appareil arbore un grand écran de 6,7 pouces et pèse 185 grammes. En termes d’épaisseur, le téléphone mesure 8,25 mm. Il s’agit d’un panneau OLED 10 bits avec un taux de rafraîchissement d’écran de 90 Hz. Il est également certifié HDR10 et couvre l’espace colorimétrique DCI-P3. Le Moto Edge 20 Fusion est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 800U 5G.

L’appareil est disponible en deux configurations : 6 Go et 8 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go de stockage interne UFS 2.2. Avec la fonction d’augmentation de la RAM, également appelée RAM virtuelle, la mémoire peut être étendue de 2 Go supplémentaires. En termes de capacités de caméra, le Moto Edge 20 Fusion est livré avec un appareil photo principal Samsung HM2 de 108 MP, un objectif de vision ultra-large et macro de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il y a un capteur de 32 MP à l’avant pour les selfies.

Le Moto Edge 20 Fusion fonctionne avec une grosse batterie de 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 30 W. Le Moto Edge 20 Fusion fonctionne sur Android 11 prêt à l’emploi et offre une expérience Android propre avec un look proche du stock. Le téléphone est également livré avec le Wi-Fi double bande 802.11, NFC, Bluetooth 5.0, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm.

Vous voulez connaître les derniers événements technologiques? Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram!