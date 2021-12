Le Moto G Stylus 2022 est filtré en détail dans des images et une vidéo où il peut être vu sous tous ses angles | La technologie

Les dernières fuites ont révélé la conception possible du Motorola Moto G Stylus 2022, bien qu’une date de lancement possible ne soit pas encore connue. Mais ce sera pour le premier semestre 2022.

Malgré le fait qu’il ne reste quasiment plus de jours en cette année 2021, les fuites ne semblent pas s’arrêter. Ces dernières semaines, nous avons connu différents terminaux de différentes sociétés, tous de la main de filtreurs professionnels ou de médias technologiques. C’est maintenant au tour de Motorola avec son Moto G Stylus 2022.

Cette filtration se concentre en détail sur la section esthétique de l’appareil et, ce qui a été montré, ce sont différentes images dans lesquelles le design peut être apprécié. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi une vidéo dans laquelle vous pouvez voir dans un rendu complet ce que serait l’appareil.

D’après cette filtration, on retrouverait un design très épuré en façade, avec un écran perforé pour laisser place à la caméra frontale. Dans la zone arrière, ce qui ressortirait serait le module de caméra, cela laisserait de la place pour trois objectifs et un flash LED bicolore.

Bien sûr, le design ne serait pas la seule chose qui aurait fuité. Des rumeurs ont également fait allusion à certaines de ses prétendues spécifications. Quant au processeur, le Qualcomm Snapdragon 480 Plus serait attendu accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage pour sauvegarder les fichiers.

L’écran serait de 6,81 pouces, la résolution n’a pas été discutée donc on pourrait s’attendre à être en Full HD+. Quant à la batterie, l’ampérage que cet appareil monterait serait de 4 500 mAh et il serait chargé avec USB type C, bien que la vitesse n’ait pas encore été révélée, la porte est donc ouverte pour tout type de charge rapide.

Il faudra attendre la présentation officielle de Motorola pour connaître tous les détails sur cet appareil. Bien entendu, malgré ces fuites, aucune date n’a encore été évoquée, elle devrait être au premier semestre 2022.