Les rendus officiels du Moto G100 postés par TechnikActualités semblent confirmer que le Moto G100 sera presque identique à l’Edge S.Il comportera deux caméras selfie dans le coin supérieur gauche de l’écran, une matrice de quatre caméras à l’arrière et un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Les seules différences seront les options de couleur et le bouton dédié Google Assistant sur le côté gauche du téléphone.

Comme le Motorola Edge S, le Moto G100 devrait avoir un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD +. Sous le capot, il aura probablement un chipset Snapdragon 870, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. La configuration à quatre caméras à l’arrière du téléphone peut inclure un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 16 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur de temps de vol 3D. Certaines des autres spécifications que le Moto G100 peut partager avec l’Edge S incluent une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 20 W, deux caméras selfie 16MP + 8MP et une prise casque 3,5 mm.

Selon Nils Ahrensmeier de TechnikActualités, le Moto G100 sera annoncé le 25 mars. Le téléphone affrontera actuellement les meilleurs téléphones Android du segment phare de la valeur, y compris le Galaxy S20 FE de Samsung et le Google Pixel 5.