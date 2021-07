Le Moto G100 propulsé par Snapdragon 870 de Motorola débarque aux États-Unis pour 500 $

En janvier, Motorola a annoncé le premier téléphone au monde équipé du processeur Snapdragon 870 de Qualcomm, surnommé Edge S. Alors qu’il était initialement limité à la Chine, le téléphone a fait ses débuts mondiaux sous le nom de Moto G100 en mars pour affronter les meilleurs téléphones Android du segment milieu de gamme. Près de quatre mois plus tard, Motorola a enfin lancé le téléphone en Amérique du Nord.

Le Moto G100 est maintenant disponible en tant qu’appareil GSM déverrouillé de Motorola pour 500 $. Il est compatible à la fois avec AT&T et T-Mobile, mais le téléphone prend en charge les fréquences inférieures à 6 GHz 5G uniquement sur le réseau de T-Mobile.

Le téléphone Moto G “phare” de Motorola arbore un écran LCD FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une conformité HDR10. Il possède un chipset Snapdragon 870 5G, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. À l’arrière se trouve une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 64 MP qui peut capturer des vidéos à une résolution allant jusqu’à 6K UHD. Un objectif ultra-large de 16 MP, un appareil photo macro de 2 MP et un capteur ToF se joignent au capteur principal “haute résolution”.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le téléphone dispose également d’une fonction Audio Zoom, similaire à ce que nous avons vu sur certains téléphones LG et Samsung dans le passé. Pour les selfies, le Moto G100 comprend une configuration à double caméra à l’avant avec un capteur principal de 16 MP et un objectif ultra-large de 8 MP.

Garder les lumières allumées est une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 20 W. Motorola affirme que le téléphone peut offrir plus de 40 heures d’autonomie sur une seule charge, ce qui est assez impressionnant. Sur le plan logiciel, le téléphone exécute Android 11 prêt à l’emploi et est livré avec ThinkShield for Mobile pour offrir une sécurité de niveau professionnel aux utilisateurs.

Le Moto G100 coûte 599 $, mais vous pouvez le récupérer maintenant pour 100 $ de réduction.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.