Le MotoGP annonce une grille provisoire pour 2022

16/11/2021

Le à 16:46 CET

.

Le constructeur italien Ducati est une nouvelle fois en tête de la liste provisoire des engagés dans le championnat du monde MotoGP avec jusqu’à huit motos engagées dans la compétition, emmené par le vice-champion mondial de la catégorie, l’italien Francesco « Pecco » Bagnaia.

Outre son coéquipier, l’Australien Jack Miller, aura également une mécanique Borgo panigale les Italiens Luca Marini, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio et Marco Bezzecchi, le dernier pilote de la catégorie a confirmé dans les rangs de la nouvelle équipe VR46 qu’il dirige Pablo Nieto, en plus du français Jean zarco et espagnol Jorge Martin dans l’équipe Pramac.

LISTE PROVISOIRE MOTOGP 2022

La liste provisoire des inscrits est la suivante :

4. ANDREA DOVIZIOSO (ITA / Yamaha YZR M1)

5. JOHANN ZARCO (FRA / Ducati Desmosedici)

10. LUCA MARINI (ITA / Ducati Desmosedici)

12. MAVERICK VIÑALES (ESP / Aprilia RS-GP)

20. FABIO QUARTARARO (FRA / Yamaha YZR M 1)

21. FRANCO MORBIDELLI (ITA / Yamaha YZR M 1)

23. ENEA BASTIANINI (ITA / Ducati Desmosedici)

25. RAÚL FERNÁNDEZ (ESP/KTM RC16)

30. TAKAAKI NAKAGAMI (JAP / Honda RC 213 V)

33. BRAD BINDER (AFS / KTM RC 16)

36. JEANNE MIR (ESP / Suzuki GSX RR)

40. RELIURE DARRYN (AFS / Yamaha YZR M 1)

41. ALEIX ESPARGARÓ (ESP / Aprilia RS-GP)

42. ALEX RINS (ESP / Suzuki GSX RR)

43. JACK MILLER (AUS / Ducati Desmosedici)

44. POL ESPARGARÓ (ESP / Repsol Honda RC 213 V)

49. FABIO DIGIANNANTONIO (ITA / Ducati Desmosedici)

63. FRANCESCO BAGNAIA (ITA / Ducati Desmosedici)

72. MARCO BEZZECCHI (ITA / Ducari Desmosedici)

73. LEX MÁRQUEZ (ESP / Honda RC 213 V)

87. REMY GARDNER (AUS / KTM RC 16)

88. MIGUEL OLIVEIRA (POR / KTM RC 16)

89. JORGE MARTIN (ESP / Ducati Desmosedici)

93. MARC MÁRQUEZ (ESP / Repsol Honda RC 213V).