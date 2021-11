Le Motorola Edge 30 Ultra affiche une fuite

TL;DR

Les rendus du Motorola Edge 30 Ultra viennent de fuir d’une source fiable. Le téléphone semble avoir un écran plat et une caméra arrière à triple objectif. Une fuite de spécifications antérieure suggère que ce téléphone pourrait être proche d’un produit phare premium tout en manquant légèrement la marque.

L’année prochaine, cependant, nous nous attendons à ce que Motorola augmente un peu la mise. Dans cette veine, un téléphone que nous prévoyons d’atterrir comme le Motorola Edge 30 Ultra vient de fuir, nous donnant une bonne idée de ce à quoi s’attendre. La fuite provient d’une source fiable, Steve Hemmerstoffer (via 91Mobiles), nous sommes donc convaincus que c’est à quoi ressemblera le téléphone.

Vous pouvez voir les rendus par vous-même ci-dessous ou ci-dessus dans la vidéo YouTube intégrée.

Rendus du Motorola Edge 30 Ultra

Hemmerstoffer dit que le téléphone a un écran plat de 6,6 pouces dans un boîtier mesurant 163,1 x 76,5 x 8,8 mm à son point le plus fin (10 mm au niveau de la bosse de l’appareil photo). Les boutons à bascule habituels d’alimentation et de volume se trouvent sur le côté droit de l’appareil avec un port USB-C en bas. Il n’y a pas de prise casque.

Plus tôt cette semaine, nous avons vu une fuite de spécifications pour le Motorola Edge 30 Ultra provenant d’une source différente. Découvrez-les ci-dessous :

Processeur: Snapdragon « SM8450 » (probablement un suivi SD888)

Affichage: OLED de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et résolution Full HD+

Caméras arrière : 50MP de large, 50MP ultra-large et 2MP de profondeur

Caméra frontale: 60MP

RAM: 8 ou 12 Go LPDDR5

Espace de rangement: 128 ou 256 Go UFS 3.1 non extensible

Puissance: Batterie de 5 000 mAh avec charge filaire de 68 W et pas de charge sans fil

Durabilité: Indice IP52

Système opérateur: Android 12 prêt à l’emploi

Lorsque vous combinez ces spécifications présumées avec les rendus de conception divulgués que nous avons ici, il semble que le Motorola Edge 30 Ultra serait assez proche d’un produit phare premium. Cependant, avec la résolution Full HD+, l’absence de charge sans fil, l’indice IP inférieur à la normale et l’absence de téléobjectif, le téléphone ne ferait pas tout à fait l’affaire en tant que concurrent du Galaxy S.

Le prix finira probablement par être la clé du succès de ce téléphone. Si Motorola parvient à le maintenir bas, il pourra peut-être convertir certains acheteurs. Restez à l’écoute!