Le Motorola Moto G Power peut être très différent de son prédécesseur

Le prochain smartphone à petit budget de Motorola a été divulgué dans un nouvel ensemble de rendus, révélant presque tout ce que nous devons savoir sur le prochain successeur de Moto G Power (2021), y compris sa conception et ses spécifications.

Comme certains des meilleurs téléphones Motorola tels que les modèles 2020 et 2021 du Moto G Power, le prochain appareil pourrait se vanter d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W, par GizNext. L’appareil peut également être alimenté par un processeur MediaTek Helio G37, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Avec une carte microSD, vous pouvez étendre ce stockage à 512 Go.

Le Moto G Power (2022) peut également arborer un écran TFT Max Vision de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les rendus suggèrent également que le téléphone peut avoir un menton plus épais que le modèle précédent.

Fait intéressant, la caméra selfie est passée du côté gauche du modèle 2021 au centre du panneau avant du prochain appareil. Cela dit, il s’agit toujours d’un appareil photo perforé de 8 mégapixels, pour autant que les rendus le montrent.

La caméra arrière du Moto G Power de nouvelle génération peut être conçue différemment. Le prochain téléphone devrait abandonner la disposition carrée de son prédécesseur au profit d’une disposition verticale. En termes de spécifications, la caméra arrière peut comprendre un capteur principal 50MP, un capteur macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP.

Sous le module de caméra se trouve un logo M stylisé, qui abrite le capteur d’empreintes digitales. Son dos peut également être texturé pour offrir une meilleure adhérence.

En termes de connectivité, l’appareil pourrait prendre en charge un port USB Type-C, une prise casque 3,5 mm, le Wi-Fi double bande, Bluetooth, NFC et GPS. Le téléphone peut également avoir un indice de protection IP52 pour la résistance à la poussière.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de mot officiel sur la date de lancement et le prix du prochain combiné, les rumeurs indiquent qu’il sera économique. Le Moto G Power (2021) a également été lancé en janvier, il est donc prudent de supposer un dévoilement début 2021.

