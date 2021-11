Le Motorola Moto G200 pourrait avoir SD888 Plus à bord

TL;DR

Les rumeurs abondent selon lesquelles le Motorola Moto G200 arrive très bientôt. Motorola a confirmé qu’un téléphone viendrait avec un Snapdragon 888 Plus sous le capot. Le SD888 Plus pourrait-il alimenter le G200 ?

En mars, Motorola a lancé une nouvelle variante au sein de sa série Moto G. Ce téléphone – le Moto G100 – a été le premier de la série à avoir un chipset de la série 800 à bord, dans ce cas, le Snapdragon 870.

Vous pouvez voir les rendus divulgués pour le G200 ci-dessous. Nous avons également quelques spécifications divulguées à partager.

Les rendus du Motorola Moto G200 ont fuité

Les rendus montrent un téléphone Motorola haut de gamme. La conception et l’alignement du système de caméra arrière à triple objectif nous rappellent un peu la série Galaxy S21, l’avant du téléphone étant également similaire.

Cependant, les spécifications divulguées suggèrent que la configuration de la caméra ici pourrait être très différente de celle du Galaxy S21. Nous nous attendons à ce que le capteur principal soit un objectif 108MP associé à un capteur ultra-large 13MP et à un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale pourrait être une affaire de 16MP.

Ailleurs, l’écran pourrait avoir une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il pourrait y avoir 8 Go de RAM et il pourrait être livré avec Android 11 au lieu d’Android 12.

Étant donné qu’il s’agit d’un téléphone Moto G, nous ne nous attendons pas à ce que le Motorola Moto G200 soit incroyablement cher. Évidemment, s’il atterrit avec un SD888 Plus sous le capot, ce ne sera pas bon marché non plus. Restez à l’écoute, car Motorola lancera probablement ce téléphone très bientôt.

