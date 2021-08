Le Motorola Razr de première génération obtient enfin Android 11 au milieu du battage médiatique du Galaxy Z Flip 3

in

Les quelques personnes qui conservent peut-être le Motorola Razr de première génération ont enfin une raison de se réjouir, grâce à l’arrivée de la mise à jour Android 11.

Selon Verizon, la mise à jour a commencé à être déployée auprès des utilisateurs vendredi et apporte de nombreux avantages Android 11 tels que Chat Bubbles, des améliorations de la confidentialité et le menu d’alimentation de Google pour les commandes de la maison intelligente.

La mise à jour intervient quelques mois après avoir été repérée sur le nouveau Motorola Razr 5G, mais près d’un an après sa sortie initiale. Motorola pourrait être pardonné si Android 12 n’était pas déjà en bonne voie le mois prochain. De plus, le Samsung Galaxy Z Flip d’origine, son concurrent le plus proche, a reçu la mise à jour au début de l’année.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Malheureusement, Motorola n’est pas connu pour avoir la cadence de mise à jour la plus rapide, malgré son approche principalement vanille sur Android. Beaucoup des meilleurs téléphones pliables ont déjà reçu Android 11, bien qu’il soit toujours agréable de voir une certaine attention enfin accordée au redémarrage original de Razr, surtout compte tenu de son prix d’origine de 1500 $. C’est également l’un des rares téléphones Motorola « lancés » en 2019 à recevoir la mise à jour.

Si vous avez réussi à conserver votre Razr d’origine, alors bravo à vous. La mise à jour devrait être disponible maintenant et vous avez probablement déjà reçu une notification. Sinon, vous pouvez le pousser manuellement dans les paramètres.

Cependant, maintenant que le Samsung Galaxy Z Flip 3 est déjà disponible en précommande, il est peut-être temps d’envisager de passer à un nouveau téléphone à clapet complet avec 5G, résistance à l’eau et un processeur phare beaucoup plus rapide. Ou vous pouvez attendre un autre Razr, bien qu’un nouveau Motorola pliable ne soit peut-être pas à l’ordre du jour pour cette année.

La nostalgie à son meilleur

Samsung Galaxy Z Flip 3

Le flip devient encore meilleur

Le nouveau Galaxy Z Flip 3 est parfait pour tous ceux qui manquent le bon vieux temps lorsque raccrocher était aussi dramatique que de claquer votre téléphone. Et avec son écran extérieur plus grand, il est parfait pour contrôler la musique, vérifier les messages ou prendre des selfies avec la configuration à double caméra.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Donnez une touche personnelle à votre emploi du temps

8 meilleurs conseils, astuces et astuces de Google Agenda que vous devez savoir

Google Agenda est simple à utiliser, mais difficile à maîtriser sans guide. Nous suivons tous les ajouts et améliorations apportés par Google à Google Agenda depuis des années, et nous savons comment tirer le meilleur parti de l’application Android ou de l’application de navigateur. Voici nos façons préférées d’améliorer Calendrier, des extensions aux raccourcis clavier.