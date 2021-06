Le Motorola RAZR pourrait prendre une année sabbatique pour se comprendre

in

Motorola pourrait ignorer le lancement d’un nouveau Razr cette année, selon un nouveau rapport de DSCC. La société voudrait passer plus de temps à peaufiner sa conception pliable avant la prochaine version.

Au milieu des informations selon lesquelles d’autres sociétés comme Honor se préparent à lancer des smartphones pliables cette année, Motorola ne sera apparemment pas parmi eux. Le rapport indique qu’un nouveau Motorola Razr “n’est pas attendu avant la seconde moitié de 2022, car ils cherchent à réinventer leur conception pliable”.

Compte tenu de la courte période de sortie entre les deux premiers modèles, qui était inférieure à environ sept mois, il pourrait être judicieux que l’entreprise ralentisse et se concentre sur la production d’un appareil capable de défier les meilleurs téléphones pliables d’entreprises comme Samsung. Le nouveau Motorola Razr 5G représentait une version raffinée de son prédécesseur, avec un chipset plus récent, bien que de milieu de gamme, et quelques ajustements de conception.

Si Motorola envisage de remanier sa conception pliable, il pourrait être mieux équipé pour affronter d’autres pliables à clapet comme le supposé Samsung Galaxy Z Flip 2 ou son successeur. La société pourrait également envisager de lancer quelque chose de complètement différent et semblable à des appareils comme le Samsung Galaxy Z Fold 2. Cependant, il n’y a aucune indication des plans de Motorola, et la société n’était pas disponible pour commenter.

Si le rapport est exact, cela pourrait prendre un certain temps avant de voir un autre smartphone pliable de Motorola. Sans LG pour prendre le relais, ce sera à d’autres comme Samsung et peut-être même Google d’inonder le marché de nouveaux smartphones pliables.

