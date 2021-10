Le Mountain Festival Andorra met l’accent sur le rôle des femmes dans le sport

27/10/2021 à 15h32 CEST

Un entraîneur personnel, un ex-cycliste professionnel et un coureur d’ultra-distance capitalisera ce samedi 30 octobre prochain l’attention de ‘Fête de la Montagne Andorre’ Quoi Il se tiendra dans la ville andorrane de Sant Julià de Lòria à partir de vendredi prochain 29. Puri García, Xary Rodriguez je Claudia Tremps seront les protagonistes de Talks Colloque Femmes Montagne dans laquelle chacun, à partir de son expérience personnelle, expliquera son rapport au monde du sport.

Sous la devise Nous avons tous une histoire à expliquer& mldr; Vous pouvez être le prochain, ils feront connaître leur point de vue « Parce que beaucoup de femmes dans de petits endroits peuvent faire de petites choses qui peuvent changer le monde & rdquor;. La réunion se tiendra à partir de six heures de l’après-midi au Auditorium Rocafort du Centre Culturel de la ville le plus méridional du pays pyrénéen.

Cet événement fait partie de ceux programmés en ce festival monographique unique en Europe du sud dédié à la montagne qui comprend également des courses de cross-country, des courses cyclistes, des conférences et des exposants de grandes marques liées à la pratique des sports de montagne.

En outre, La présence du coureur d’ultra trails Pau Capell est assurée qui expliquera également votre projet personnel Breaking Twenty Il se compose de essayez de faire l’Ultra Trail du Montblanc en moins de 20 heures, la course la plus dure au monde dans sa catégorie avec un total de 100 milles. Vous pouvez consulter les courses et formaliser les inscriptions dans le rubrique événements web