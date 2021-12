Le mouvement de Barcelone pour la star oubliée de Man Utd dépend d’un appel inhabituel de Rangnick

Barcelone veut signer la star rarement vue de Manchester United, Juan Mata, en janvier, bien que leurs espoirs reposent entièrement sur une faveur caritative.

Le meneur de jeu espagnol, 33 ans, est de plus en plus devenu une figure périphérique à Old Trafford. Mata a remporté un nombre de plus en plus faible de matches de championnat au cours des quatre dernières saisons. Dans la campagne actuelle, il n’a pas encore enregistré une seule minute d’action en Premier League.

Mata a signé un nouveau contrat d’un an avec les Red Devils l’an dernier. Compte tenu de son manque d’implication cette saison, la probabilité que ce soit sa dernière année à Manchester semble élevée.

Les exigences du patron par intérim Ralf Rangnick ajoutent de l’huile sur le feu. L’Allemand commande une intensité élevée, pressant le football de chacun de ses joueurs de champ. Ces exigences ne conviennent pas à Mata, surtout à 33 ans.

En tant que tel, le Daily Star a fait la lumière sur une éventuelle voie de sortie vers Barcelone le mois prochain.

L’accord de Mata dépend de la faveur caritative

Ils déclarent que Mata est une cible pour l’équipe de Xavi, bien que leurs espoirs de janvier dépendront d’une faveur de United.

Les problèmes financiers de Barcelone signifient qu’ils ne seraient pas disposés – ou incapables – d’offrir des frais de transfert. En d’autres termes, ils espèrent que United et Rangnick permettront à Mata de partir gratuitement six mois plus tôt.

Si les Diables rouges refusent, Barcelone pourrait demander la signature de Mata en tant qu’agent libre l’été prochain.

Permettre à Mata de marcher pour rien en janvier pourrait être à l’avantage de United.

Mata gagnerait 130 000 £ par semaine. Éliminer leur masse salariale de ce salaire pourrait donner un coup de fouet à leurs propres plans de transfert.

Newcastle, West Ham ou Ajax ? Quelle est la prochaine étape pour le gardien de Man Utd Dean Henderson?

Man Utd en « pourparlers avancés » avec le milieu de terrain de Ligue 1

Pendant ce temps, Manchester United serait en pourparlers avancés pour signer le milieu de terrain marseillais Boubacar Kamara, malgré le vif intérêt des géants de la Liga Barcelone.

La star française des moins de 21 ans a été dans une forme impressionnante au cours de la première moitié de la saison. Cependant, il semble prêt à quitter Marseille, son contrat arrivant à échéance cet été.

Cela a conduit à une bousculade pour sa signature, United et le Barça étant les principaux prétendants à la conclusion de l’accord.

Mais un rapport de la publication catalane El Nacional (via le Manchester Evening News) affirme que les Red Devils sont sur le point d’amener le joueur de 22 ans à Old Trafford.

Kamara pourra signer un pré-contrat avec des clubs hors de France à partir de janvier, et c’est ce à quoi United travaille.

Le rapport ajoute que le patron par intérim Ralf Rangnick veut ajouter Kamara à son milieu de terrain, avec Paul Pogba, Nemanja Matic et Juan Mata tous pressentis pour passer au cours des six à huit prochains mois.

LIRE LA SUITE: Révélation de Newcastle pour voir Man Utd recevoir une offre énorme qu’ils ne peuvent ignorer