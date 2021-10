Le mouvement de gauche pour démanteler Halloween ne s’arrêtera pas à un jour férié : Ramaswamy

Une école primaire de Seattle a annulé sa célébration d’Halloween en raison d’affirmations selon lesquelles elle n’était pas ouverte à tous les enfants, à l’exception de « Woke, Inc ». L’auteur Vivek Ramaswamy a soutenu sur « Fox News Primetime » qu’il ne s’agissait que d’un autre stratagème de gauche pour gâcher le plaisir de tout le monde.

L’auteur a accusé l’école élémentaire Benjamin Franklin Day d’invoquer son propre « privilège blanc » en blâmant les vacances au lieu de « politiques scolaires échouées », et le mouvement issu de la gauche radicale ne se terminera pas à Halloween.

« C’est un mouvement qui ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas détruit toutes les institutions américaines et toutes les traditions américaines », a-t-il déclaré. « Et vous marquez mes mots, Thanksgiving est le prochain, le jour des présidents est le prochain, le 4 juillet est le prochain. »

L’ÉCOLE DE SEATTLE ANNULE LA PARADE D’HALLOWEEN PARCE QU’ELLE « MARGINALISE LES ÉTUDIANTS DE COULEUR »

« Ça vient et je pense que ce mouvement ne s’arrêtera pas tant qu’il ne sera pas arrêté en retour. »

L’élémentaire Benjamin Franklin Day a publié une déclaration à l’animateur de l’émission-débat KTTH Radio Jason Rantz, suggérant que les vacances sont distrayantes et « inconfortables pour les enfants ».

« Les événements d’Halloween créent une situation où certains étudiants doivent être exclus pour leurs croyances, leur situation financière ou leur expérience de vie », lit-on. « Les fêtes costumées deviennent souvent un événement inconfortable pour de nombreux enfants, et elles distraient les élèves et le personnel de l’apprentissage. Les grands événements créent des changements dans les horaires avec des niveaux de bruit élevés et des foules. Certains élèves subissent une surstimulation, tandis que d’autres doivent faire face à des sentiments complexes d’exclusion. inconfortable et bouleversant pour les enfants. »

Ramaswamy a pensé qu’il pourrait y avoir d’autres raisons d’annuler Halloween, comme l’hygiène dentaire, mais « marginaliser les communautés de couleur » ne fait pas la différence. Et tandis que la droite soutient constamment que plus rien n’est sacré, Ramaswamy a déclaré que le problème avec la gauche est en fait que « rien ne peut être ordinaire ».

« Ce sont des traditions ordinaires et amusantes qui nous rassemblent », a-t-il déclaré. « Halloween rassemble les enfants quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur race ou l’origine de leurs parents. »

L’auteur a affirmé que les deux côtés de l’allée devraient être conscients de ne pas transformer les traditions « de plaisir ordinaire » en querelles politiques inutiles.

« Alors que nous transformons chacun de ces moments unificateurs en moments de division, c’est vraiment ce qui nous amène au bord de cette guerre civile culturelle dans laquelle nous sommes », a-t-il poursuivi. « Je pense que la gauche et la droite doivent se rappeler que ce sont des occasions de s’amuser ensemble … et non d’insuffler un niveau de sérieux politique dans des traditions qui sont censées être un plaisir ordinaire. »