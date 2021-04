Le mouvement de RBI est le bienvenu, mais le gouvernement devrait prendre plus de mesures pour le secteur immobilier, déclarent les développeurs

Bien que la RBI ait maintenu le «statu quo», elle a pris des mesures rassurantes pour injecter des liquidités supplémentaires dans le secteur du logement.

La Reserve Bank of India a maintenu le taux repo inchangé à 4% et a également conservé sa position « accommodante » lors de son premier examen de la politique du nouveau budget, qui visait principalement à amortir l’économie à la lumière de la résurgence de la pandémie.

Selon les experts de l’industrie, la résurgence de la pandémie et les préoccupations qui en résultent quant à son impact sur l’économie et les entreprises ont exigé une approche résiliente. La RBI a réagi en adoptant une position accommodante et en maintenant le taux repo inchangé. La santé de l’économie dépend désormais davantage des progrès de la vaccination et du contrôle de la pandémie. Dans un tel scénario, le maintien du taux repo à 4% est susceptible d’amortir l’impact sur l’économie en raison des verrouillages intermittents et régionaux. La décision du gouvernement de maintenir l’objectif d’inflation de 4% avec une marge de tolérance de +/- 2 points de pourcentage pour les cinq prochaines années assure la continuité de l’orientation du comité de politique monétaire.

«La demande de biens immobiliers résidentiels a repris, car les acheteurs ont profité des taux hypothécaires les plus bas, ainsi que de prix réalistes et de divers cadeaux et options offerts par les promoteurs. Les ventes résidentielles au premier trimestre (janvier-mars) 2021 sont revenues à plus de 90% des volumes observés pendant la période pré-Covid dans les 7 principales villes. La croissance soutenue des ventes présente des signes clairs de retour de la demande et de la confiance des acheteurs sur le marché. La récente poussée de propagation de la pandémie aura probablement un impact sur le sentiment d’achat d’une maison pendant quelques mois. Cependant, nous pensons que les ventes résidentielles globales devraient dépasser les niveaux d’avant Covid au cours des prochains trimestres », a déclaré le Dr Samantak Das, économiste en chef et directeur de la recherche et du REIS, JLL Inde.

Bien que la RBI ait maintenu le « statu quo », elle a pris des mesures rassurantes pour injecter des liquidités supplémentaires dans le secteur du logement grâce à des interventions de financement accru à la Banque nationale du logement et à l’extension de l’étiquette de secteur prioritaire pour le financement bancaire aux NBFC pour les prêts au logement.

«Compte tenu des inquiétudes inflationnistes de ces derniers mois, la RBI a maintenu le statu quo sur les taux directeurs. À un moment où la deuxième vague croissante d’infections au COVID et les verrouillages ultérieurs font dérailler la dynamique économique, les interventions de la RBI aideront à maintenir une liquidité adéquate et à empêcher le durcissement des rendements sur le marché obligataire. Ces mesures garantiront la stabilité économique et permettront au secteur immobilier de rester à flot pendant ces périodes de précarité. Espérons qu’une inflation bénigne au détail due à une meilleure mousson et à un assouplissement des prix du pétrole brut, associée à une attitude accommodante, se traduirait par une baisse de la politique notée dans un proche avenir », a déclaré Rajani Sinha, économiste en chef et directeur national – Recherche, Knight Frank India .

Les experts estiment également que compte tenu du mouvement de la RBI, le régime de taux d’intérêt historiquement bas se poursuivra encore un certain temps.

Dhruv Agarwala, PDG du groupe, Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com, a déclaré: «Même si le prêteur public SBI a récemment annoncé une hausse de ses taux de prêt immobilier, ce qui suscite des attentes selon lesquelles d’autres banques pourraient emboîter le pas, nous espérons que les prêteurs en L’Inde s’inspirerait de la décision de la RBI de laisser les taux inchangés et de continuer à offrir aux acheteurs de maison l’avantage d’un régime de taux d’intérêt historiquement bas. Il s’agit du premier examen de la politique monétaire du nouvel exercice et il est probable que la RBI surveillera attentivement l’évolution de la situation du COVID-19 et changera sa position plus tard dans l’exercice en fonction des besoins.

Cependant, malgré la décision louable de la RBI, les promoteurs estiment que le gouvernement doit prendre des mesures supplémentaires pour le secteur immobilier.

Ankit Kansal, fondateur et directeur général de 360 ​​Realtors, a déclaré: «L’économie indienne se rétablit plus rapidement et le maintien d’une position accommodante créera le terrain pour un rebond plus rapide. De plus, comme les cas de Covid ont bondi ces dernières semaines, la cicatrice psychologique persistera et il y aura une certaine incertitude sur le marché. Au milieu de telles situations, pour arrêter toute fatigue éventuelle sur le marché, le gouvernement devrait adopter une position accommodante axée sur une plus grande injection de liquidités, une augmentation de la demande et une croissance plus élevée. »

En outre, «le secteur immobilier attendra également avec impatience un paquet sectoriel et des politiques coordonnées telles que la réduction des droits de timbre, de nouveaux fonds alternatifs pour les projets bloqués et la recapitalisation des NBFC et des HFC. La récente réduction de 50% de la prime pour les développeurs du Maharashtra, la réduction des droits de timbre dans le Karnataka et le Maharashtra et le dédouanement à guichet unique dans UP sont louables. Cependant, il reste encore beaucoup à faire », a-t-il ajouté.

Manoj Gaur, CMD, Gaurs Group & Vice President – North, CREDAI National, a déclaré: «S’il est compréhensible que le taux repo reste inchangé, la nécessité de mesures spéciales ne peut être négligée. Bien que le gouvernement ait pris certaines mesures pour soutenir le secteur ces derniers mois, telles que la mise en œuvre de fonds de stress et de plans de relance, de nouvelles réformes sont nécessaires pour aider le secteur à se développer. Il serait difficile de soutenir la demande immobilière sans un soutien gouvernemental adéquat aux promoteurs. Il est temps que le gouvernement prête attention à la demande de longue date du statut d’industrie du secteur. »

Yash Miglani, MD, Migsun Group, a déclaré: «La Banque de réserve de l’Inde fait de son mieux pour maintenir l’économie sur la bonne voie. Pour faire face à la crise de liquidité, la RBI a fourni des fonds supplémentaires à NHB et prolongé le calendrier du TLTRO. La situation après Corona étant désastreuse, la reprise ne sera possible que si et jusqu’à ce que les banques s’engagent fermement à soutenir le secteur, qui comprend de nombreuses industries connexes. »

