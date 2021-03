Le mouvement des passagers devient plus facile! Indian Railways propose de nouveaux services ferroviaires spéciaux sans réservation sur ces itinéraires

Indian Railways exploite actuellement de nombreux nouveaux services ferroviaires spéciaux sans réservation sur diverses routes ferroviaires.

Trains spéciaux sans réservation sur divers itinéraires! En gardant à l’esprit les services et les installations des passagers des chemins de fer, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal exploitent actuellement de nombreux nouveaux services ferroviaires spéciaux sans réservation sur diverses routes ferroviaires. Selon le ministère des chemins de fer, ces services ferroviaires spéciaux sans réservation facilitent la circulation des passagers. Certaines des principales routes ferroviaires à partir desquelles ces trains spéciaux sans réservation circulent actuellement comprennent Baramulla Junction – section Banihal (Jammu & Kashmir), Baramulla Junction – section Badgam (Jammu & Kashmir), Delhi – section Tundla (Uttar Pradesh), Kanpur Central – Tronçon Tundla (Uttar Pradesh), Kanpur Central – Tronçon Phaphund (Uttar Pradesh).

Plus tôt cette année, le ministère des chemins de fer avait annoncé que les passagers des chemins de fer indiens pourront réserver des billets sans réservation grâce à la réintroduction du système de billetterie sans réserve (UTS) sur l’application mobile. Désormais, les passagers peuvent à nouveau réserver des billets sans réservation via l’application UTS sur mobile. Cette installation vise à décongestionner les guichets de réservation dans les gares et assure également le bon respect des normes de distanciation sociale face à la pandémie COVID-19. L’année dernière, ce service de réservation d’UTS sur une application mobile a été interrompu par le transporteur national lorsque le nouveau verrouillage déclenché par une épidémie de coronavirus a été imposé dans tout le pays.

Il y a quelques jours, PTI avait signalé que depuis le verrouillage du COVID-19 jusqu’à présent, le transporteur national a opérationnalisé environ 65% de ses services de courrier et de train express sur le réseau des chemins de fer indiens. En dehors de cela, il a également opérationnalisé plus de 90% de ses services de train de banlieue / local par rapport aux niveaux de verrouillage pré-pandémique. Le rapport mentionnait en outre que pas moins de 5 350 services ferroviaires locaux, 1 250 services de train express et postal et plus de 326 trains de voyageurs circulent actuellement au total sur le réseau ferroviaire quotidiennement.

