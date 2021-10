Le mouvement du milieu de terrain s’intensifie alors que Newcastle fléchit les muscles par rapport à la cible de Chelsea

Un rapport en Italie affirme que Newcastle United est sur le point d’offrir à Marcelo Brozovic une énorme augmentation de salaire pour quitter l’Inter cet été et rejoindre la révolution de St James’ Park.

Les Magpies sont désormais devenus des acteurs sérieux sur le marché des transferts grâce à leur rachat de 305 millions de livres sterling. Les Tynesiders appartiennent désormais majoritairement au Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) et ont enfin des liquidités à dépenser. Même penser à payer des salaires énormes ou à signer des joueurs coûteux aurait été hors de question pendant le règne de Mike Ashley.

Mais le magnat de Sports Direct est désormais hors de vue et les fans peuvent s’attendre à des temps meilleurs. Steve Bruce a déjà été largué et les supporters attendent l’arrivée du nouveau manager.

Paulo Fonseca est le favori actuel mais d’autres noms restent dans le cadre. Celui qui entrera aura un travail difficile pour sortir la tenue du nord-est du marasme.

Ils sont toujours sans victoire en 2021-2022 et occupent le 19e rang des 20 équipes de haut niveau. Le recrutement en janvier sera la clé de leurs espoirs de rester dans la première division anglaise.

Et Brozovic est un joueur sur le radar du club. Cependant, il sera en fin de contrat avec l’Inter l’été prochain. Et Newcastle peut être prêt à attendre qu’il soit disponible pour un transfert gratuit.

Le joueur de 28 ans attend un meilleur accord avec les champions de Serie A, mais les rapports affirment qu’il ne prolongera pas son séjour. Et CalcioMercato déclare que Newcastle est prêt à lui offrir 113 000 £ par semaine pour s’inscrire à la fin de la saison.

Cela l’emporte sur ce que les Nerazzurri ont mis sur la table et rend attrayante la perspective de jouer en noir et blanc.

Bataille pour Brozovic

Brozovic est avec l’Inter depuis janvier 2014 et a fait 254 apparitions dans toutes les compétitions pour les Italiens. Il a marqué 24 buts mais est plus un milieu de terrain créatif et box-to-box.

L’international croate a été crédité de six passes décisives alors que l’Inter a remporté le Scudetto de la saison dernière. Il a également marqué sept fois en 68 sorties internationales.

L’ancien as du Dinamo Zagreb a quelques prétendants de premier plan, avec Chelsea lié à plusieurs reprises ce mois-ci. Et on pense également que Liverpool est enthousiaste et surveille de près sa situation.

Les clubs peuvent déménager en janvier et essayer de le signer pour un prix réduit. Mais il semble que Newcastle soit prêt à attendre son heure avec la promesse d’un accord exceptionnel d’ici 2022-2023.

Il peut signer un accord de pré-contrat avec les clubs en janvier et les fans des Magpies espèrent le voir la prochaine saison.

