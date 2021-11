Le mouvement espagnol prend de l’ampleur alors que le prix révélé pour la sortie de la star de Man City

Un rapport affirme que Manchester City est prêt à vendre Raheem Sterling en janvier et est prêt à subir une perte sur ses dépenses initiales pour l’attaquant.

Le joueur de 26 ans a été marginalisé par le chef de la ville, Pep Guardiola cette saison. D’être un choix automatique, la star anglaise n’a commencé que trois matchs de Premier League ce trimestre, avec neuf sorties au total. L’as né en Jamaïque n’a également reçu le feu vert qu’une seule fois en Ligue des champions, avec trois apparitions sur le banc.

On est loin de ses six saisons précédentes avec les Citizens. Il était un titulaire régulier et a marqué 79 buts dans l’élite pour les géants d’Etihad.

Cependant, un seul d’entre eux est arrivé en 2021-2022 et il est clair que tout ne va pas bien. Jack Grealish arrivée et celui de Phil Foden une superbe forme a vu l’homme aux 71 sélections anglaises glisser dans la hiérarchie.

Barcelone a été fortement lié à un mouvement pour Sterling. Il a récemment suggéré qu’il serait ouvert à une sortie en parlant au Guardian en octobre.

Guardiola a répondu en disant Sterling devrait « passer un appel téléphonique » et chercher à déménager s’il n’est pas satisfait. Et plus tôt cette semaine, Guardiola a avoué qu’il est difficile pour tout joueur d’ignorer les avances des Catalans.

« La ville, le club, l’histoire et cela pour les entraîneurs, pour les joueurs, séduit toujours beaucoup », a-t-il déclaré. « Si Barcelone s’intéresse à notre joueur, ils démarreront la machine, c’est transatlantique. Barcelone, dans le bon comme dans le mauvais, peut faire ce qu’il veut.

Reste à voir si City le laissera partir. Mais, selon le métro, tout prétendant intéressé devra se séparer de 45 millions de livres sterling pour conclure un accord sur la ligne.

C’est 5 millions de livres de moins que ce que les géants du nord-ouest ont payé à Liverpool en 2015.

Le nouveau patron de Barcelone a les yeux rivés sur Sterling

Xavi a maintenant remplacé Ronald Koeman sur le hotseat du Camp Nou. Il aura ses propres idées sur la façon de transformer la fortune du club.

Ils ont des difficultés financières et ont perdu le talisman Lionel Messi au profit du Paris Saint-Germain. Mais il a été rapporté qu’il était un fan de Sterling et qu’il aimerait l’avoir à bord en janvier.

D’autres clubs peuvent entrer dans l’image. Newcastle United, riche en liquidités, devrait dépenser beaucoup en janvier.

Ils pourraient également évoluer pour l’ancien Red, bien que le Real Madrid et Arsenal aient également été crédités d’un intérêt.

