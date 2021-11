Le mouvement Floki Inu montre pourquoi la crypto est allée aux chiens

Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) est le dernier altcoin sur le thème du chien à provoquer un buzz parmi les investisseurs en crypto. Sur les talons de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) il est facile de comprendre l’enthousiasme pour une autre « pièce de monnaie ».

Source : Shutterstock

Le marché des crypto-monnaies est évalué à plus de 3 000 milliards de dollars. Et une partie importante de cette valeur provient des altcoins. Comme l’a écrit Thomas Niel, il s’agit d’une pièce de monnaie qui pourrait donner aux Floki Vikings (qui est le nom de leur communauté) un rendement élevé s’ils étaient en retard à la fête sur SHIB.

Cependant, pour le moment, FLOKI reste un altcoin relativement obscur. Mais cela évolue rapidement. Actuellement, le prix de FLOKI est de 0,0001619 $. Mais pas plus tard qu’en août, le prix de la pièce était de 0,00000002 $. Quelle différence quelques zéros font, n’est-ce pas ?

Quel est le cas d’utilisation ?

C’est la première question que je me pose lorsque je considère tout investissement en crypto-monnaie. Quel genre d’utilité a-t-il. Dans le cas de FLOKI, ils ciblent durement l’espace des jetons non fongibles (NFT). Selon le livre blanc de l’entreprise, deux de leurs trois projets phares se concentrent sur les NFT. Le premier est Valhalla, un marché NFT et de marchandises. Un autre projet est FlokiPlaces qui sera un marché NFT et de marchandises. La société écrit également qu’elle disposera d’une plate-forme de contenu/d’éducation connue sous le nom de Floki Inuversity.

Floki Inu a également un partenariat avec CryptoCart qui permettra à FLOKI d’être utilisé pour acheter des articles dans plus de 1 700 magasins. Et la société travaille sur un partenariat similaire avec Sélectionner qui permettra à Floki Inu d’être utilisé comme moyen de paiement sur le marché de cette entreprise.

Cependant, l’entreprise ne compte pas uniquement sur le bouche-à-oreille pour ensemencer sa pièce. Un blitz de marketing planifié est déjà en cours. L’intention est de mettre Floki Inu sur le radar de la communauté crypto au sens large.

Un risque potentiel

Cependant, ce blitz marketing peut ne pas se dérouler aussi facilement que les investisseurs le pensent. Une campagne est déjà en cours à Londres. Mais l’autorité des transports prend des mesures pour sévir contre les publicités de crypto-monnaie basées sur la campagne Floki Inu.

Cela semble être un ralentisseur plus qu’un barrage routier. Je travaillais dans la publicité. Les préoccupations de la société de transport sont justes. Et il est probable que le mauvais timing y soit pour quelque chose. Le système de pompage et de vidage avec le jeton Squid Game est frais dans l’esprit des régulateurs.

Cependant, rien ne prouve que Floki Inu se soit engagé dans une quelconque forme de comportement frauduleux. Et la publicité contient le langage « ceci n’est absolument pas réglementé, vous risquez de perdre tout votre argent. »

À mon avis, il y aura un processus d’approbation plus rigoureux et probablement un langage encore plus fort décrivant le risque lié à l’investissement dans la crypto-monnaie. Cependant, les propriétaires de Floki Inu devraient y prêter une attention particulière alors que la campagne se déroule dans d’autres pays, dont les États-Unis.

Floki Inu vaut-il le risque ?

Toute préoccupation liée à ce règlement serait plus que compensée si les Vikings réussissaient à faire inscrire FLOKI sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) et/ou Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE). Il est évident que cela pourrait être un catalyseur majeur pour Floki Inu. Mais cela arrivera-t-il ? Dans le cas de Robinhood, la réponse est presque certainement non. La plateforme de trading a rejeté la demande de Shiba Inu. Il semble peu probable que cela change sa position pour FLOKI.

L’attrait de FLOKI est facile à comprendre. Le rallye Dogecoin semble être terminé, pour le moment. Certains investisseurs en crypto se demandent s’ils ont raté la croissance de Shiba Inu. Floki Inu remplit cet espace « et ensuite ». Et l’attrait de la pièce augmentera si elle peut gagner en liquidité.

Est-ce une raison pour laquelle vous devriez l’ajouter à votre portefeuille crypto ? Je ne recommanderais pas un poste important. Mais si vous avez un peu d’argent spéculatif à risquer, cela ne peut pas faire de mal. Et juste pour rester dans les bonnes grâces des régulateurs, rappelez-vous, vous pourriez perdre tout votre argent.

À la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.