Le mouvement gratuit de PUBG n’a apparemment rien à voir avec Fortnite, Warzone et Apex

Le passage de Playerunknown’s Battlegrounds à un modèle commercial gratuit n’a apparemment rien à voir avec d’autres succès de Battle Royale utilisant ce modèle commercial.

C’est selon le directeur créatif de PUBG Studios, Dave Curd, qui a déclaré à GamesRadar que la raison pour laquelle la société avait décidé de changer le modèle commercial du titre était simplement une question de timing.

« Nous avons pris la décision de rendre PUBG: Battlegrounds gratuit parce que nous pensons que c’est vraiment le bon moment », a déclaré Curd. « Notre jeu est dans un endroit idéal avec huit cartes, une communauté engagée et nos mécanismes d’armes profonds, c’est donc la prochaine étape naturelle et un excellent moyen d’introduire plus de joueurs dans notre univers. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui sont intéressé par PUBG: Battlegrounds mais je n’ai jamais eu le temps d’y jouer pour diverses raisons – c’est maintenant le moment idéal pour commencer. »

Il a poursuivi: « Ce n’est en aucun cas une réponse aux autres titres que vous avez mentionnés. Ce sont tous d’excellents jeux qui se spécialisent dans leurs propres forces uniques, tout comme nous. Nous développons notre jeu indépendamment des autres et sommes ravis de voir ce qui est à venir. »

De plus, Curd estime que PUBG en free-to-play pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de développement qui n’étaient pas possibles lorsque le géant de la bataille royale était un titre premium.

« Nous pouvons inviter plus de personnes à la fête et cela signifie que nous verrons des développements que nous n’avons peut-être pas vus avec le modèle pay-to-play précédent », a-t-il déclaré.

« En termes de développement et d’évolution, nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait : innover, créer de nouvelles expériences et développer l’univers PUBG. »

Fin 2020, la société mère coréenne Krafton a renommé PUBG Corp en PUBG Studios. En juillet de la même année, le jeu s’était vendu à plus de 70 millions d’exemplaires.

