Le mouvement Maga de Trump a souffert en 2021 – mais a de grands plans de retour pour 2022

– de Salon

L’année dernière à cette époque, nous comptions tous les jours jusqu’à ce que le président canard boiteux délirant soit enfin démis de ses fonctions et que le monde bascule sur son axe. Lui et sa voiture de clown pleine d’avocats de MAGA faisaient avancer les théories du complot dans tout le pays tandis que juge après juge renversait leurs arguments devant le tribunal. Et des personnes proches de lui nous avaient dit (anonymement bien sûr) que le pauvre Donald Trump avait juste du mal à accepter son sort et que la meilleure chose à faire était de le laisser crier, après quoi il se fondrait dans le boiseries comme le font tous les présidents défaits.

Le mouvement MAGA semblait être arrivé au bout de la ligne. Ils ont eu une bonne course et les réverbérations se feront sentir pendant de nombreuses années, mais c’était fini. Leur dernier hourra, prévu pour le 6 janvier lorsque les fidèles prévoyaient tous de se rassembler à Washington DC pour un dernier rassemblement Trump, promettait d’être le dernier du genre. Après ce qui s’est passé ce jour-là, nous ne pouvons qu’espérer que ce soit vrai. Mais il y a peu de garantie de cela. Le mouvement MAGA est tout sauf mort. En fait, c’est florissant.

Les sondages actuels montrent que Trump a réussi à convaincre des dizaines de millions d’Américains que l’élection a été volée et que ses partisans inconditionnels sont toujours aussi enthousiastes à l’égard de Trump lui-même qu’ils ne l’ont jamais été. Et un nouvel ensemble de dirigeants MAGA a émergé cette année pour porter la bannière à DC. Les représentants républicains Marjorie Taylor Greene de Géorgie, Madison Cawthorn, R-NC, Lauren Boebert, R -Co, Matt Gaetz, R-Fl., Andy Biggs et Paul Gosar de l’Arizona, entre autres, ont intensifié leurs efforts pour troll, insulter et causer d’autres chaos au nom du Mouvement MAGA au Congrès. Greene s’est distinguée très tôt lorsque la Chambre a voté pour la dépouiller de ses fonctions en commission après qu’elle ait « approuvé les exécutions de démocrates et répandu une désinformation dangereuse et fanatique » – et était fière de l’avoir fait. Les fidèles de MAGA ont immédiatement commencé à lui envoyer d’énormes sommes d’argent, montrant à quel point il pouvait être rentable d’être une pom-pom girl odieux et trumpiste au Congrès.

Plus tard dans l’été, elle et Gaetz, actuellement sous enquête par le DOJ pour un éventuel trafic de mineurs, ont pris leur acte sur la route avec des événements de « protestations pacifiques contre le communisme » pour divertir les troupes. Ils n’étaient pas les bienvenus dans certains endroits, mais cela leur a donné encore plus de crédibilité dans la rue MAGA. Boebert s’est fait un nom en affichant ostensiblement sa collection d’armes à feu lors des audiences du comité zoom et en appelant les démocrates terroristes djihadistes sur le sol de la Chambre et lors des collectes de fonds. Gosar a envoyé une vidéo animée le montrant en train de tuer sa collègue représentante Alexandria Ocasio-Cortez et s’est fait blâmer pour l’avoir fait. Ses fidèles disciples ne pourraient pas l’aimer plus.

Pendant ce temps, à travers le pays, les électeurs de Trump se sont tenus debout et ont organisé des crises de colère en cours, menaçant les responsables de la santé publique et les administrateurs scolaires qui tentaient d’assurer la sécurité des gens pendant la pandémie et harcelant les responsables électoraux pour dire que l’élection avait été volée. Ils ont refusé de se faire vacciner, ce qui a entraîné des centaines de milliers de décès inutiles dus au COVID, faisant plutôt confiance au genre de remèdes à base d’huile de serpent que Trump a poussé sans relâche lorsqu’il était président.

Ils sont tellement enracinés qu’ils ont même hué Trump lui-même lorsqu’il les a suppliés de lui accorder le mérite des vaccins. Et ils sont choqués et consternés qu’il ait par la suite déclaré que les vaccins sauvent des vies. (Je serai choqué s’il repousse cette ligne – la réaction de ses fidèles partisans a été féroce.)

Le média MAGA a même eu sa propre odyssée cette année.

Selon le Washington Post, Fox News envisageait de s’éloigner du trumpisme après les élections, ce que Trump a ressenti et tweeté sans relâche. Il a promu les petits rivaux OAN et Newsmax et cela a eu un effet. Fox a perdu des téléspectateurs et a rapidement appris sa leçon. C’est revenu à tous les MAGA tout le temps et ses notes n’ont jamais été aussi bonnes.

Du côté des médias sociaux, les résultats ont été moins stellaires.

90% des pages Facebook les mieux notées sont Trumpist, mais l’homme lui-même a été banni de Facebook et Twitter, il est donc obligé d’envoyer ce qui aurait été auparavant des tweets sous forme de « déclarations » directement à ses abonnés par courrier électronique. Il existe un certain nombre de sites alternatifs de droite, comme GAB, Parler et Rumble soutenus par de grandes entreprises et des milliardaires, mais l’ancien président garde son essence pour la nouvelle société de médias sociaux appelée « Truth Social », il a dupé d’autres riches marques. dans le support. (Ce sera probablement mieux que sa tentative précédente, qui était essentiellement un blog embarrassant que personne n’a lu.)

L’image dorée de Trump a-t-elle un peu terni parmi ses partisans ? Peut-être juste un peu. Mais étant donné qu’il continue à ce jour d’insister de manière insensée sur le fait qu’il a effectivement remporté les élections de 2020 dans un glissement de terrain et suggère qu’il pourrait encore être réintégré, il est étonnant que son emprise sur le Parti républicain soit aussi serrée que jamais. Maintenant, lui et sa principale femme de main Marjorie Taylor Greene et sa clique du Congrès ont de grands projets en cours pour tirer la corde encore plus fort.

Trump a clairement indiqué qu’il prévoyait de participer aux primaires du GOP contre les titulaires qu’il considère comme ses ennemis. La liste d’entre eux est longue. De la représentante Liz Cheney, R-Wy., au gouverneur de Géorgie Brian Kemp, Trump s’engage à éliminer tout républicain qui l’a croisé dans le passé et/ou refuse de dire que l’élection a été volée. Cette semaine encore, il a informé le gouverneur de l’Alaska, Steve Dunleavy, qu’il ne le soutiendrait que s’il acceptait de ne pas soutenir la sénatrice républicaine sortante Lisa Murkowski pour sa réélection. Le test décisif ne pourrait pas être plus clair : Trump alors, Trump maintenant, Trump pour toujours.

Greene et son collègue membre du MAGA Caucus, Madison Cawthorn, R-NC., sont également prêts à gronder, approuvant les candidats qui souhaitent les aider à renforcer leur pouvoir dans le GOP. Selon le Washington Post, ils travaillent contre tous les candidats républicains en place jugés déloyaux envers l’ancien président. Plus important encore, les candidats que ce groupe soutient disent qu’ils ne sont pas intéressés par la lutte contre les démocrates – ils veulent venir au Congrès pour faire honte aux républicains. Un candidat a déclaré au Post qu’il voulait « forcer les républicains à des votes difficiles, à commencer par des articles de destitution contre le président Biden et une enquête complète du Congrès sur l’élection présidentielle de 2020, qui, selon lui, a été volée à Trump ».

Ils ont l’air d’être un groupe formidable. Et je doute qu’un nouveau président du GOP House, que ce soit le chef de la majorité Kevin McCarthy, le membre du Congrès de l’Ohio Jim Jordan ou Donald Trump lui-même, puisse les contrôler. Ce groupe fera ressembler le House Freedom Caucus à des institutionnalistes aux manières douces en comparaison.

MAGA bat toujours son plein et est plus puissant que jamais au sein du Parti républicain. En fait, en 2022, il pourrait rassembler suffisamment de puissance pour ne pas avoir besoin de Trump lui-même. Je soupçonne que Trump le sait aussi. Ces huées qu’il a eues la semaine dernière doivent l’amener à se donner des coups de pied pour ne pas avoir giflé le nom de Trump sur le mouvement comme il a giflé son nom sur tout ce qu’il a déjà fait. Sans cette marque est-elle vraiment la sienne ?

_______

À propos de l’auteur

Heather Digby Parton, également connue sous le nom de « Digby », est une collaboratrice de Salon.