Le Mouvement olympique, Prix des valeurs de l’événement

21/12/2021 à 20h25 CET

Lorsque la pandémie de covid-19 a éclaté il y a près de deux ans, frappant durement l’activité sociale et économique aux quatre coins de la planète, le sport n’a pas été épargné non plus à son expansion. Les unes après les autres, les compétitions dans tous les domaines sont tombées et reportées, et les Jeux Olympiques, le plus grand événement sportif international, n’ont pas échappé non plus. Tokyo 2020 a été blessé, très blessé, mais le covid ne pourrait pas l’annuler.

le Mouvement olympiqueDès le moment où il a été contraint de reporter le rendez-vous dans la ville japonaise, il a commencé à travailler pour reprogrammer les Jeux un an plus tard. La flamme olympique se rallumerait majestueusement du 23 juillet au 8 août. Tout et les restrictions sévères imposées par le public, les athlètes donneraient vie et couleur à Tokyo.

Il y a un an, organiser les Jeux Olympiques en pleine pandémie semblait insensé, mais l’engagement de l’ensemble du Mouvement olympique, à commencer par le Comité d’Organisation de Tokyo, le Comité International Olympique (CIO) et les Comités Nationaux Olympiques -comme cela a été le cas dans notre pays avec les travaux développés par le COE- fait de ce qui semblait une réalité impossible.

‘CITIUS, ALTIUS, FORTIUS’

A une époque marquée par une pandémie mondiale de la dimension du covid, l’Olympisme, représenté par les valeurs d’effort et de sacrifice, le ‘Citius, Altius, Fortius’ qui ressemble à un emblème, a acquis son expression maximale dans cette étape de l’histoire si compliquée pour toute l’humanité.

Avec la livraison de Prix ​​des valeurs de l’événement sportif au Mouvement olympique Le sport est reconnu comme un exemple à imiter de résistance à l’adversité, de lutte contre la pandémie et de recommandations sanitaires rigoureuses. Et les Jeux Olympiques de Tokyo ils ont été l’expression maximale.