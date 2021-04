Le mouvement QAnon est-il mort aux États-Unis?

Qu’arrivera-t-il à ceux qui croient aux complots aux États-Unis? 3:18

. – Mercredi midi, Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis. Ils ne l’ont pas arrêté avant. Ni aucun des autres politiciens démocrates de haut niveau qui ont assisté à l’inauguration. Trump n’a pas déclaré la loi martiale. Il s’est envolé pour la Floride calmement.

Et ainsi mourut l’une des théories du complot les plus anciennes et les plus répandues des quatre dernières années, organisée dans une certaine mesure sous la bannière du groupe connu sous le nom de QAnon. Les adeptes de la théorie du complot, qui était devenue une sorte de conspiration joker pour les personnes qui considéraient Trump comme une sorte de personnage de sauveur, se sont demandé ce qui s’était passé.

Alors, où va Q maintenant? Ou est-ce fini? J’ai contacté Donie O’Sullivan de CNN, qui a couvert le déménagement pour CNN, afin que je puisse répondre à ces questions et plus encore.

Les partisans de QAnon et des Proud Boys abandonnent Trump, selon les reportages 2:55

Vous trouverez ci-dessous notre conversation, qui était par e-mail et est légèrement modifiée pour une meilleure lecture.

Cillizza: La croyance fondamentale de QAnon était que Trump avait été implanté par l’armée et effectuerait un raid sur des politiciens démocrates impliqués dans des crimes. Cela, euh, n’est pas arrivé. Avez-vous des explications?

O’Sullivan: Mercredi a été une journée difficile pour les adeptes de cette théorie du complot. Les réactions ont été mitigées.

Certains croyants semblent se rendre compte qu’ils ont été trompés. Pour certains d’entre eux, c’était la confirmation des soupçons qu’ils avaient depuis un certain temps. Ils ont le sentiment que Trump les a trahis.

J’étais à un événement QAnon en Arizona en octobre et l’un des types qui ont parlé, une diffusion majeure de la théorie du complot, disait au public d’être patient, que même si la théorie du complot avait trois ans à ce moment-là et le grand la rafle des politiciens démocrates n’avait pas eu lieu, cela arriverait, et tout irait bien après la réélection de Trump.

Des gars comme ça, qui ont des comptes sur les réseaux sociaux et vendent des produits QAnon pour tirer profit de la théorie du complot, conçoivent déjà des moyens de faire avancer la théorie du complot. Certains essaient même de dire que Biden est en fait membre de QAnon.

Qu’est-ce que QAnon et comment est-il né? 1:18

L’impact de l’assaut sur le Capitole

Cillizza: Dans quelle mesure (ou à quel point) Q a-t-il été affecté par l’assaut du 6 janvier, dans lequel ses partisans semblaient jouer un rôle important? Est-ce que tu t’es fait mal?

O’Sullivan: Le 6 janvier était la manifestation physique de la foule qui existe en ligne.

Le gars avec les cornes sur la tête qui est sur toutes les photos du Capitole et a été arrêté était un grand partisan de QAnon. Il était également à cet événement en Arizona, et je l’ai vu à l’extérieur du rassemblement de Trump à Dalton, en Géorgie, deux jours avant l’insurrection.

Beaucoup de ces gars pensaient vraiment pouvoir s’en tirer parce qu’ils croyaient en la théorie du complot et qu’ils croyaient faire ce que Trump voulait qu’ils fassent.

Je pense que les voir maintenant arrêtés et finalement poursuivis envoie un message aux partisans de QAnon qu’ils ne peuvent pas agir en toute impunité. Bien que cela créera également des martyrs QAnon.

Témoignage grossier de policiers qui ont défendu le Capitole 3:23

Cillizza: Trump est-il toujours défendu en tant que héros Q? Ou le fait qu’il ne lui ait pas tenu sa promesse?

O’Sullivan: Cela reste à voir. Les adeptes de QAnon essaient de trouver un récit en ce moment. Dans quelques semaines, si Trump trouve une plateforme pour le remettre en ligne et commence à répandre plus de désinformation et de haine, il pourrait redevenir le favori de QAnon.

La question la plus importante de tout sur QAnon

Quel sera l’avenir de QAnon? 7h00

Cillizza: Et maintenant la grande question à propos de Q: le mouvement est-il mort? Ou va-t-il se réorganiser autour d’une autre conspiration et continuer à vivre?

O’Sullivan: C’est la question la plus importante.

Dans notre histoire publiée aujourd’hui, nous avons parlé à un gars qui dit qu’il n’est pas un adepte de QAnon, mais défend certaines de ses théories du complot.

Je l’ai rencontré aux premières heures de mercredi matin à Washington et il répétait une conspiration populaire parmi les partisans de QAnon selon laquelle Trump arrêterait l’investiture de Biden en utilisant la loi martiale.

Il a également déclaré que les élections avaient été volées et que les radicaux de gauche étaient responsables des violences du 6 janvier.

Je lui ai reparlé après l’inauguration, alors que la réalité s’installait. S’il a admis qu’il avait tort au sujet de la loi martiale, pour lui, les mensonges sur les élections volées et les radicaux de gauche étaient toujours la vérité.

Et il y a peut-être des millions d’Américains qui ont été endoctrinés dans des théories du complot, et cela ne va pas disparaître simplement parce que Biden est président.

Cela pourrait être encore pire pour certains maintenant que les principales plateformes de médias sociaux éliminent de nombreux comptes QAnon (du moins pour le moment), forçant certains croyants à se rendre dans les coins les plus sombres d’Internet, où ils verront des théories plus farfelues et ils pourrait être encore radicalisée.

Je pense que l’un des grands défis en 2021 est de savoir comment les États-Unis vont gérer ce problème. Nous avons un problème de radicalisation interne dont le cœur est la désinformation.